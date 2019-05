Mutmasslicher Meth-Koch und seine Mittäterin stehen vor Gericht Am Dienstag beginnt vor dem Zuger Strafgericht die Verhandlung gegen Carl Vevle, den Investmentbanker aus Oberägeri, der die Droge Crystal Meth zum Verkauf hergestellt haben soll. Gemeinsame Sache soll er mit einer Thailänderin gemacht haben, welchem zudem Widerhandlungen gegen das Ausländergesetz vorgeworfen werden. Christopher Gilb

Das Zuger Strafgericht befasst sich mit dem mutmasslichen Meth-Koch und seinem Komplizen. (Bild: Werner Schelbert)

Rund sieben Monate sind es her, dass Carl Vevle an seinem damaligen Aufenthaltsort der Strafanstalt Zug unserer Zeitung ein Interview gab. Er stellte sich als treusorgender Familienvater dar mit einer Art kindlichem Hang zur chemischen Experimentierfreude in seiner Freizeit, dem von der Polizei zu Unrecht kriminelle Absichten unterstellt würden. Diese stiess im Frühjahr 2018 im Untergeschoss der zweistöckigen Wohnung des heute 42-Jährigen an der Erlimatt in Oberägeri per Zufall - so hiess es - auf ein voll eingerichtetes Labor und verdächtige Substanzen (Artikel), der Anfangsverdacht lautete damals, dass der Beschuldigte beabsichtigt habe, die Droge Crystal Meth zum Verkauf herzustellen.

Er bestritt dies vehement. Da es sich beim Beschuldigten auch noch um einen Investmentbanker handelte, war in den Medien in Anlehnung an die amerikanische Erfolgsserie von «Breaking Bad in Oberägeri» die Rede. Während Vevle also Red und Antwort stand, hielt sich die Polizei bedeckt zum Fall. Der Anklageschrift lässt sich nun aber entnehmen, das der Angeklagte und die Mitangeklagte schon früher mutmassliche Straftaten begangen haben.

Sie haben sich in Genf kennengelernt

Gemäss Ermittlungen sollen sich die beiden im Oktober 2014 in Genf kennengelernt haben, wo der Hauptangeklagte zuvor gelebt hatte. Er habe in den Folgejahren über die Thailänderin wiederholt verschiedene Drogen zum Eigenkonsum gekauft. Unter anderem sogenannte Yaba-Pillen (eine Mischung aus Metamphetamin und Koffein in Pillenform). Wegen des Verlustes seiner Arbeitsstelle und des finanziellen Drucks, so die Staatsanwaltschaft, habe er Anfang 2016 mit dem Einrichten des Drogenlabors begonnen.

Die Thailänderin habe von Anfang an tatkräftig mitgeholfen. Die beiden hätten vereinbart, das Vevle 70 Prozent des Verkaufserlöses und seine mutmassliche Mittäterin den Rest bekommen soll; Letztere verfüge über entsprechende Kontakte in der Drogenszene. Ende 2016/Anfang 2017 hätten sie gemeinsam eine einschlägige Party besucht und ihr Produkt erstmals zum Verkauf angeboten. Zum Zeitpunkt der Verhaftung hätten die beiden rund 350 Gramm selbsthergestelltes sogenanntes Pheny-2-propanon besessen, aus welchem sie rund 350 Gramm Metamphetamin zum Verkauf hätten herstellen können, schreibt die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift.

Die beiden sind somit der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz angeklagt. Der Ex-Banker zudem noch wegen Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz. Am 16 Februar 2018 nämlich soll er mit einem Freund Metamphetamin konsumiert haben und danach trotz Fahrunfähigkeit Auto gefahren sein. Die Anklageschrift lässt vermuten, dass die Polizei ihn angehalten und eine Blutentnahme angeordnet hat. Womöglich geriet er danach auf das Radar der Behörden. Seiner Mitangeklagten wird zudem noch mehrfache Täuschung von Behörden und rechtswidriger Aufenthalt vorgeworfen. Seit 2005 habe die Thailänderin – bei der es sich gut informierten Quellen zufolge um einen Ladyboy handelt – zur Erschleichung der Aufenthaltsbewilligung eine Scheinehe mit einer Schweizerin geführt. Und damit die Behörden jährlich aufs Neue getäuscht.

Für beide fordert die Staatsanwaltschaft nun je eine Freiheitsstrafe von 36 Monaten, davon 18 Monate in bedingtem Vollzug, bei einer Probezeit von drei Jahren. Zudem sollen sie für je 10 Jahre des Landes verwiesen werden.