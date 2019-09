Mutterschaftsentschädigung: Eine weitere Standesinitiative aus Zug soll es richten Zwei FDP-Kantonsräte wollen mit einer Motion für Gleichberechtigung unter allen Müttern sorgen. Andrea Muff

Wenn eine politisierende Mutter an einer Parlamentssitzung teilnimmt, verliert sie ihren Anspruch auf die Mutterschaftsentschädigung. Denn übersteigt die Entschädigung der Erwerbstätigkeit das Jahreseinkommen von 2300 Franken, verliert eine Mutter die gesamte Mutterschaftsentschädigung aus ihrem Haupterwerb.

Dass dies so nicht geht, darin war sich der Kantonsrat am 29. August einig, als er die Motion für eine Standesinitiative betreffend politisches Mandat auch bei Mutterschaft erheblich erklärt hat. Bereits an dieser Debatte erklärte FDP-Kantonsrat Rainer Leemann (Zug): «Das wäre eine klare Extrawurst für Politikerinnen.» Nun haben er und Michael Arnold (FDP/Baar) vor kurzem ebenfalls eine Motion für eine Standesinitiative eingereicht. Ihre Forderung: Sie wollen gleiches Recht für jede Mutter und nicht nur für Politikerinnen.

Beispiele ausserhalb der politischen Arbeit

«Ich finde, man muss für alle Mütter schauen. Diese Extrawurst stört mich», erklärt Rainer Leemann auf Anfrage und fügt hinzu: «Wichtig ist mir der Punkt der Gleichberechtigung. Es gibt viele Beispiele ausserhalb der politischen Arbeit.» Er erwähnt dabei etwa eine Solistin, die auch während ihrer Schwangerschaft mit dem Instrument übt. Nun falle aber ein Solo, welches für ihre Karriere wegweisend wäre, genau in die Zeit des Mutterschaftsurlaubs. Sie muss darauf verzichten, wenn sie nicht die gesamte Mutterschaftsentschädigung verlieren möchte.

Vor der Eingabe der Motion für eine Standesinitiative habe er sich bei einem Sozialversicherungsexperten informiert, der ihm einige solcher Beispiele nennen konnte. Leemann verweist zudem auf die Antwort des Bundesrates in einer Interpellation der Nationalrätin Arslan Sibel (Grüne/BS) betreffend Mutterschaftsentschädigung bei der Teilnahme an Parlamentssitzungen, wo die Regierung ebenfalls von einer Ungleichbehandlung spricht.

Ins Rollen gebracht, haben die beiden CVP-Kantonsrätinnen Anna Bieri (Hünenberg) und Barbara Häseli (Baar) die Angelegenheit mit einem Postulat, in welchem sie auf den Umstand hinwiesen, dass Politikerinnen, wenn sie ihr Mandat ausüben, den Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung verlieren können. Dem Kanton sind aber die Hände gebunden, denn es handelt sich hierbei um ein Bundesgesetz. Dies veranlasste die beiden Kantonsrätinnen, eine Motion für eine Standesinitiative einzureichen. Unterschrieben wurde diese von 53 weiteren Parlamentariern. Nach Bieris Antrag auf sofortige Behandlung wurde die Motion im Eilverfahren vom Kantonsrat erheblich erklärt. Anfang dieses Monats hat nun die Zuger Staatskanzlei die Standesinitiative betreffend politisches Mandat auch bei Mutterschaft bei der vereinigten Bundesversammlung eingereicht.

Weitere Ideen auf Bundesebene prüfen

Rainer Leemann bezweifelt, dass es seine Motion ebenfalls in einem solchen Tempo nach Bern schafft. «Viele Parlamentarier haben Angst vor der Auflockerung des Mutterschutzes und die Beseitigung der Ungleichbehandlung geht ihnen zu weit», weiss er aus den Gesprächen mit seinen Parlamentskollegen. Auch ob die FDP-Fraktion hinter dem Anliegen steht, erfahren Leemann und Arnold erst an der Fraktionssitzung nächste Woche. «Wenn ich aber mit Nicht-Politikern aus meinem Umfeld spreche, versteht keiner, warum es für politisierende Mütter eine spezielle Regelung geben sollte», sagt der Kantonsrat.

Wichtig ist ihm, dass seine Motion nicht gegen die Standesinitiative von Bieri und Häseli verstanden wird. «Ich stehe voll hinter dem Anliegen und bin froh, hat das Postulat auf dieses Problem hingewiesen», erklärt er. Es solle aber eine ganzheitliche Lösung geprüft werden. Damit politisierende Mütter ihren Volksauftrag erfüllen können, erwähnt Leemann eine mögliche Verlängerung der Bezugsfrist vom Schwangerschaftsurlaub, eine Stellvertreter-Regelung oder die Erhöhung des Jahreseinkommens von 2300 Franken für alle Mütter. «Es gibt einige Ideen, die man auf Bundesebene prüfen sollte», ist sich Rainer Leemann sicher. Ob die Forderung Gehör findet, wird sich an der nächsten Kantonsratssitzung zeigen. Die Überweisung der Motion ist für den 26. September traktandiert.