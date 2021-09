Unihockey Nach der Pflicht verpassen die Zugerinnen die erfolgreiche Kür Zug United unterliegt im ersten NLA-Match der Saison den Riders mit 2:4. Im Cupspiel gegen Hünenberg gab es den erwarteten Kantersieg.

Die Hünenbergerinnen (Kelly Hösli, in Pink) vermögen im Cup die Zuger Torhüterin Micheline Müller nicht zu bezwingen. Bild: Michael Peter (Hünenberg, 10. September 2021)

Die Zugerinnen versprühten vor dem ersten Meisterschaftsspiel gegen die Riders eine Menge Zuversicht. Die Partie begann denn auch vielversprechend. Das erste Bully ging an die United, die auch die erste Torchance hatte. Anschliessend waren es die Zürcher Oberländerinnen, die eine kurze Druckphase ausübten, doch Zugs Torhüterin Micheline Müller parierte stark. Gegen den Abschluss von Polakova war sie jedoch machtlos (5.).

Die Gastgeberinnen in der Zuger Kantihalle liessen sich davon nicht beirren, scheiterten aber mehrmals aus aussichtsreichen Positionen. Erst in der 13. Minute war es die neuverpflichtete Schwedin Julia Ravelius, die nach einer schönen Kombination zum 1:1 traf. Es sollte der Auftakt zur Wende wenden – doch es kam anders. Entgegen dem Spielverlauf erzielten die Riders wenige Sekunden vor Schluss des ersten Drittels das zweite Tor durch einen Fernschuss.

In der Folge drückten die Zugerinnen auf den Ausgleich. Doch wiederum haperte es bezüglich der Chancenauswertung. In der 28. Minute starteten die Riders einen Konter, den eine Zugerin mittels Stockschlags unterbinden wollte. Eine Strafe war bereits angezeigt, doch die Gäste schlossen den Gegenstoss erfolgreich zum 3:1 ab.

In diesem Stil ging die Partie weiter: Zug United rannte erfolglos an, die Zürcherinnen konterten und sorgten für Arbeit für Goalie Müller. In der 48. Minute konnten die Zugerinnen nach einem geahndeten Stockschlag in Überzahl agieren. Doch auch diese Gelegenheit liess sich ungenutzt verstreichen. Wenig später sorgte jedoch Ada Hök mit ihrem Anschlusstreffer zum 2:3 für aufkeimeinende Hoffnung. Es folgte eine sehr umkämpfte Phase, ehe Zugs Trainer Drago Petrovic in der 58. Minute das Time-out nahm und anschliessend Micheline Müller durch eine sechste Feldspielerin ersetzte. Anna Reber machte die Überzahl wegen einer Zwei-Minuten-Strafe nach überhartem Körpereinsatz zunichte. Die Riders nutzten das Powerplay zum 4:2 und gewannen die Partie.

Enttäuschte Gesichter bei den Zugerinnen nach dem Match gegen die Riders. Bild: Michael Peter (Hünenberg, 10. September 2021)

Einseitiges Duell in der Ehret-Halle

Die Zugerinnen hatten genug Tormöglichkeiten, um die Begegnung positiv zu gestalten. Doch augenscheinlich hatten sie ihr Pulver am Vorabend verschossen. Im Sechzehntelfinal des Schweizer Cups gastierten sie zum Derby beim Zweitligisten Hünenberg. Die erwartete einseitige Angelegenheit war Tatsache. Schon nach dem Startdrittel führte die United mit 8:0 und liess es in der Folge augenscheinlich etwas gemütlicher angehen. Letztlich hiess es 14:0 für den Favoriten. Julia Ravelius erzielte vier Treffer – darunter die ersten drei des Spiels –, Ronja Bichsel vier Skorerpunkte.