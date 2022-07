Quelle: Tele 1

Nach Schliessfachaktion Zuger Polizei: «So eine Situation kann sehr schnell brenzlig werden» Drei junge Männer haben im Bahnhof Zug einen Rettungseinsatz ausgelöst. Einer von ihnen musste von der Feuerwehr aus einem Schliessfach befreit werden. Jetzt warnen die Zuger Polizei und Feuerwehr vor solchen Aktionen.

In der Nacht auf Donnerstag kurz vor 4 Uhr kletterte aus Spass ein 18-Jähriger am Bahnhof Zug in ein Schliessfach für Gepäckstücke. Die beiden Kollegen haben anschliessend das Schliessfach zugesperrt. Remo Meyer, Einsatzleiter der Feuerwehr Zug, rückte nach dem Anruf der Jugendlichen mit seinem Team aus.

Angekommen bei dem Schliessfach, indem der Jugendliche eingesperrt wurde, war rasch klar: Der betroffenen Person ging es gesundheitlich gut. Das hätte gemäss Frank Kleiner, Mediensprecher der Zuger Polizei, auch schief gehen können, wie er gegenüber PilatusToday erzählt:

«Gerade jetzt im Sommer heizen sich die Schliessfächer schnell auf. Auf so engem Raum reagiert der Mensch mit Platzangst und bekommt schwer Luft. Da kann die Situation schnell kippen.»

Deshalb warnt er, dass so eine Aktion schnell lebensbedrohlich werden kann.

Schnell konnte der Jugendliche aus der brenzligen Situation gerettet werden. Mit dem Hydraulikwerkzeug konnte die Türe des Schliessfachs gut aufgebrochen werden.

Gefahr wird unterschätzt

Die Jugendlichen hatten bei ihrer Schliessfachaktion grosses Glück. Die Zuger Polizei und die Feuerwehr appellieren an die Bevölkerung, so einen «Lausbubenstreich» auf keinen Fall nachzumachen. (str)