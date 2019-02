Nach Überfall in der Stadt Zug: Polizei sucht Zeugen Zwei Männer haben am Mittwochabend auf dem Parkplatz unterhalb des Terrassenwegs einen 28-Jährigen überfallen und verletzt.

Die Zuger Polizei sucht nach einem Überfall Zeugen. Am Mittwochabend, 6. Februar, um zirka 22 Uhr, ist ein Mann auf dem Parkplatz unterhalb des Terrassenweges, bei der Verzweigung Gotthard-/Industriestrasse in Zug überfallen worden. Als er aus dem Auto ausstieg, bedrohten ihn zwei Männern unvermittelt mit einem Messer und verlangten Geld, wie die Zuger Polizei mitteilt. Die beiden Täter flohen nach der Tat in Richtung Kreuzung Gotthard-/Baarerstrasse. Die Polizei hat umgehend eine Fahndung eingeleitet. Das Opfer erlitt bei dem Überfall eine Schnittverletzung.

Das Signalement der Täter

Der Täter 1 ist männlich, zirka 180 Zentimeter gross, 25 bis 35 Jahre, trug eine schwarze Daunenjacke (Typ Bomberjacke), eine graue Hose (Jogginghose), einen dunklen Schal im Gesicht und eine Kappe. Der Täter 2 ist ebenfalls männlich, zirka 180 Zentimeter gross, 25 bis 32 Jahre alt, trug ebenfalls eine schwarze Daunenjacke (Typ Bomberjacke), und eine dunkle Hose (Jogginghose). Die Männer sprachen möglicherweise eine osteuropäische Sprache.

Die Zuger Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat zur Tatzeit im Bereich der Verzweigung Gotthard-/Industriestrasse oder Terrassenweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder hat Personen gesehen, die zum Signalement passen? Wer den Überfall beobachtet hat oder Angaben zu den gesuchten Männern machen kann, wird gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei zu melden (Telefon 041 728 41 41). (rh/pd)