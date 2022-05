Nachfolge Neuer Rektor der Zuger Stadtschulen gewählt Remo Krummenacher ist vom Stadtrat als neuer Rektor der Stadtschulen Zug gewählt. Er wird seine Stelle am 1. Februar 2023 antreten. Urs Landolt, seit 2011 Rektor der Stadtschulen Zug, geht im Frühjahr 2023 in Pension.

Remo Krummenacher.

Remo Krummenacher schloss 2004 erfolgreich das kantonale Lehrerseminar in Luzern ab und unterrichtete anschliessend auf verschiedenen Stufen in unterschiedlichen Funktionen, wie der Stadtrat in einer Mitteilung schreibt. Von 2010 bis heute ergänzte Krummenacher diese Ausbildung mit mehreren CAS und mit einem Master (MAS) Schulmanagement an der Pädagogischen Hochschule Luzern.

Ab 2014 war er als Gesamtschulleiter und Rektor der Schule Altdorf tätig. Im August 2018 wechselte er als Rektor und Abteilungsleiter Bildung in die Gemeinde Sachseln. 2020 Begann Remo Krummenacher den Studiengang Executive Master of Business Administration an der Hochschule in Luzern, den er im Februar 2022 erfolgreich abgeschlossen hat. Seit dem 1. Februar 2022 ist Krummenacher als Prorektor Kindergarten/Primarschule an den Stadtschulen Zug tätig. Für die Stelle als Rektor der Stadtschulen Zug qualifizierte sich Remo Krummenacher im Rahmen eines ordentlichen Bewerbungsverfahrens.