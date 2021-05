Nachfolge Zuger Missione Cattolica Italiana erhält neuen Leiter Giuseppe Manfreda wird die Leitung der Missione Cattolica Italiana per Ende August abgeben. Er wurde vom Bistum Basel zur Mission in Olten berufen. Seine Nachfolge tritt Domenico «Mimmo» Basile an. Er steht derzeit der italienischsprachigen Mission im Bistumskanton Luzern vor.

Domenico Basile.

(fae) «Ich freue mich darauf, unter euch als bescheidener Vermittler des Evangeliums zu wirken», sagt Don Mimmo, «um euch Freude zu verkünden, zu spenden und sie vorzuleben». 1990 – kurz nach seinem Theologiestudium in Kalabrien – wurde der heute 56-jährige Domenico Basile zum Priester geweiht, wie die Katholische Kirche Zug in ihrer Mitteilung schreibt. Auch seine ersten Jahre als Pfarrer und Vikar verbrachte er in Kalabrien. An der italienischen Bischofskonferenz in Rom absolvierte er den Kurs für Auslandseelsorger und später – an der Universität Lugano – ein CAS in Theologischer Moral. Ab 1995 stand er verschiedenen italienischsprachigen Missionen vor, zuerst in Biel, dann in Emmenbrücke/Sursee und aktuell im gesamten Bistumskanton Luzern.

Bereits heute heisst das Präsidium der Vereinigung der Katholischen Kirchengemeinden des Kantons Zug (VKKZ) Don Mimmo herzlich willkommen und dankt gleichzeitig Giuseppe Manfreda für seinen unermüdlichen Einsatz: «Wir freuen uns, ihn noch ein Weilchen bei uns zu haben.»