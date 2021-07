Nachgefragt Aufräumarbeiten im gefluteten Schulhaus Oberwil: «Der Schaden lässt sich noch nicht beziffern» Schlamm, Geäst und noch mehr Schlamm: Am Sonntag ist der Brunnenbach überlaufen und ins Oberwiler Schulhaus gedrungen. Womöglich wird eine Umgestaltung des Bachbetts notwendig.

So sah der Eingang ins Schulhaus Oberwil am 25. Juli aus. Der Wasserdruck vermochte die Scheibe der rechten Tür einzudrücken. Bild: Leser

Das Unwetter vom Sonntag, 25. Juli, hat dem Westeingang des Schulhauses Oberwil mit Schlammwasser und Geäst geflutet, das durch eine eingedrückte Scheibe ins Gebäude gedrungen ist. Schuld ist der überlaufene Brunnenbach gleich neben der Schule. Mittlerweile hat sich der Bach wieder in sein Bachbett zurückgezogen, schreibt der Stadtzuger Gebäudebewirtschafter Daniel Ehrensperger am Dienstagmorgen auf Anfrage. Noch am Sonntag war mit Aufräumen und Reinigen des Schulhausplatzes begonnen worden.

Herr Ehrensperger, wie ist der Stand der Dinge am Dienstagmorgen?

Daniel Ehrensperger: Das Wasser und der Schlamm im Gebäude werden mit einem Tankwagen abgesaugt. Im Freien wird der Schmutz mit einem Schaufellader zusammengetragen und abgeführt. Da es sich um ein grossräumiges Ereignis handelt, werden wir wohl auch auf Hilfe von Unternehmen ausserhalb der Stadt Zug zurückgreifen müssen.

Der Tag danach: Helfer reinigen am Montag den Schulhausplatz. Bild: Stefan Kaiser (26. Juli 2021)

Mitte August sind die Schulferien vorbei – sind die Arbeiten bis dahin abgeschlossen?

Ja, der Schulbetrieb sollte im Gebäude stattfinden können. Eventuell müssen wir gewisse Zonen innerhalb und ausserhalb des Schulhauses abgrenzen, die noch nicht betreten werden dürfen. Es ist zudem nicht auszuschliessen, dass auch nach Schulbeginn noch Reparaturarbeiten durchgeführt werden müssen.

Welche Schäden sind entstanden?

Wir gehen davon aus, dass die Wände und Böden im geschwemmten Bereich durchnässt sind. Sobald wir mit Abpumpen fertig sind, müssen wir sie austrocknen. Momentan sieht es danach aus, als wäre nur das im Untergeschoss im Gang stehende Mobiliar beschädigt – angrenzende Räume sind womöglich verschont geblieben.

Lässt sich bereits abschätzen, auf welchen Betrag sich die Schadenssumme beläuft?

Zuerst müssen die Türen von Wasser und Schlamm befreit werden, damit wir die Situation in den angrenzenden Räumen einschätzen können. Wir wissen noch zu wenig, um einen Schadensbetrag zu nennen.

Wie sich an der dreckigen Scheibe ablesen lässt, stand das Wasser fast mannshoch. Bild: Stefan Kaiser (26. Juli 2021)

Es muss ja – wie der Wetterbericht nahelegt – davon ausgegangen werden, dass der Brunnenbach nicht zum letzten Mal angeschwollen ist. Treffen Sie nun entsprechende Vorkehrungen?

Mit dieser Frage und möglichen Antworten konnten wir uns noch nicht beschäftigen, wir stehen noch am Anfang der Schadensbehebung. Zuerst müssen wir wissen, wo und warum der Bach über das Bachbett gelangen konnte. Vielleicht ist eine Umgestaltung vom Bachbett der Lösungsansatz – und nicht unbedingt bauliche Massnahmen am Gebäude. Wasser ist allgemein schwer zu bändigen. Es findet immer einen Weg.