Nachgefragt Zuger Gesundheitsdirektor hält eine 70-Prozent-Impfquote für Ende Sommer für realistisch – trotz Impfträgheit Auch im Kanton Zug geht die Zahl der Erstimpfungen zurück. Der Kanton erhält aber nach wie vor an die 200 Anmeldungen pro Tag.

Mit der Verbreitung der Delta-Variante drängt eine rasche Durchimpfung der Bevölkerung. Mit dem Impfen geht es schweizweit aber nicht mehr so schnell voran wie in den letzten Monaten. Die Zahl der Erstimpfungen geht zurück. In Luzern und Schwyz passen die Impfzentren ihre Öffnungszeiten wegen mangelnder Nachfrage an, und auch in Obwalden können viele Impftermine nicht besetzt werden.

Martin Pfister. Bild: Maria Schmid

Der Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister gibt Auskunft zur aktuellen Lage im Kanton Zug.

Herr Pfister, spürt man im Kanton Zug etwas von «Impfträgheit»?

Martin Pfister: Eine gewisse Abnahme bei den Anmeldezahlen können auch wir feststellen. Das ist auch zu erwarten gewesen, da sich ein grosser Teil der impfwilligen Bevölkerung bereits im Februar und März angemeldet hat. Wir erhalten aber immer noch rund 200 Anmeldungen pro Tag. Wir gehen davon aus, dass diese Zahl nach den Sommerferien wieder zunimmt.

Am 23. Juni haben Sie die Impfungen für 12- bis 15-Jährige geöffnet. Wie kommt man hier mit Impfen voran?

Stand Mittwoch haben sich 910 Personen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren angemeldet. Das entspricht knapp 18 Prozent der Altersgruppe.

Welche Impfquote erreicht der Kanton Zug bis im Herbst? Schweizweit seien ja 70 Prozent anzustreben.

Stand Mittwoch sind gut die Hälfte der über 12-jährigen Zugerinnen und Zuger vollständig geimpft. Rund 67 Prozent ab zwölf Jahren haben mindestens eine Impfung erhalten. Bis Ende Sommer sollten mindestens 70 Prozent dieser Personen geimpft sein. Wir hoffen, die Quote danach weiter steigern zu können.

Was haben Sie vor, um die Impfbereitschaft unter den Jungen anzukurbeln?

Im August wird der Kanton Zug die Bevölkerung mit einer Kampagne noch einmal zur Impfung motivieren. Diese Kampagne richtet sich nicht nur an die junge Bevölkerung, da auch bei älteren Zugerinnen und Zugern noch einige Personen mit der Impfung zuwarten.