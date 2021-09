Nachhaltiger Konsum Nationaler Secondhand Day: Auch in Zug gibt es einige «Circular Heroes» Am 25. September findet in der Schweiz der zweite Secondhand Day statt. Auch einige Zuger Brockenhäuser und Secondhandshops planen an diesem Tag Aktionen, um auf nachhaltigen Konsum aufmerksam zu machen.

Geschäftsleiterin Christine Langhans ist froh um die Sensibilisierung, die durch den Secondhand Day entsteht. Bild: Matthias Jurt (Zug, 22. September 2021)

Mit dem Secondhand Day wollen die Organisatoren Ricardo, myclimate, Circular Economy Switzerland und «20 Minuten» auch bei der zweiten Durchführung am 25. September zeigen, «wie cool und einfach nachhaltiger Konsum ist». Anmelden kann sich jeder, der Vintage- oder Secondhand-Artikel verkauft, einen Flohmarkt, eine Tauschbörse oder eine Reparatur-Werkstätte betreibt.

Mit der Anmeldung winkt die Ernennung zum «Circular Hero». «Denn du schonst aktiv Ressourcen und sparst Emissionen ein. Dein Engagement sorgt dafür, dass die Vorteile der Kreislaufwirtschaft in der Schweiz bekannt und geschätzt werden», heisst es auf der Website. Das Brocki Zug – einer dieser «Circular Heroes» – verloste anlässlich des Secondhand Days zehn Gutscheine über einen Wettbewerb auf Instagram: 20 Prozent auf alle Artikel im Brockenhaus und Brockehüsli – gültig am Samstag, 25. September.

Mehr Platz im Brockenhaus

Knapp 40 Personen durchstöbern das mehrstöckige Brockenhaus direkt neben dem Ökihof am Bahnhof. Von Spielwaren, Haushalts- und Elektrogeräten über Kleider bis hin zu Möbeln und Geschirr ist hier alles zu finden. Kaum vorzustellen, dass hier vor der Coronapandemie 80 oder sogar 100 Personen auf der Suche nach einem gebrauchten Hemd, Sofa oder Weinglas waren. «Für viele Besucherinnen und Besucher wurde es früher bereits nach wenigen Minuten zu eng», gibt die Geschäftsleiterin Christine Langhans schmunzelnd zu. Diesbezüglich habe das Schutzkonzept das Erlebnis im Brocki verbessert. Sie ergänzt:

Im Brocki hat man seit den Schutzmassnahmen wieder mehr Platz beim Durchstöbern. Bild: Matthias Jurt (Zug, 22. September 2021)

«Die Leute nehmen sich mehr Zeit bei der Suche nach ihrem Wunschartikel.»

Aufgrund dessen und zusätzlicher Öffnungszeiten habe das Brocki den Umsatz in letzter Zeit auf früherem Niveau halten können, auch wenn dies mit deutlich höherem Aufwand verbunden gewesen sei. Das Brocki Zug zählt momentan auf 150 Freiwillige, die jeweils zwischen vier und 25 Stunden im Monat mithelfen. Gerade mal vier Personen sind angestellt, weitere vier arbeiten auf Stundenlohnbasis. Doch ein Engagement bedeute nicht nur Arbeit, es biete auch ein soziales Umfeld. «Das schätzen die Mitarbeitenden sehr», sagt Langhans.

Ein Anlass wie der Secondhand Day fördere nicht nur das Bewusstsein über nachhaltigen Konsum, er mache auch Werbung für das Brockenhaus: «Grosse Marketingkampagnen können wir uns leider nicht leisten, daher sind wir froh, auf den Zug des Secondhand Days aufspringen zu können», meint Langhans.

Auch in Steinhausen gibt es grosse Pläne

Das «Einzelstück» Brocki in Steinhausen hat für den Secondhand Day ebenfalls etwas geplant: «Auf das ganze Bekleidungssortiment gibt es an diesem Tag 20 Prozent Rabatt», teilt die Besitzerin Friederike Schulz in einem Gespräch mit. Die Brockenstube an der Chollerstrasse gibt es erst seit knapp einem Jahr, trotzdem scheint sie sich in der Gegend bereits gefestigt zu haben. Schulz meint:

«Wir haben viele Stammkunden, neue kommen aber trotzdem jeden Tag dazu. Die Leute finden es toll, dass es in Steinhausen wieder ein Brocki gibt.»

Grundsätzlich habe das «Einzelstück» deswegen die bisherige Zeit der Pandemie gut überstanden. Auch, weil beim «Einzelstück» die Nachfrage für Räumungen und Reinigungen stetig steigt. Schulz beobachtet: «Die Leute machen sich generell häufiger Gedanken über ihren Konsum und fragen sich: Was brauche ich wirklich in meinem Leben? An was habe ich Freude? Die Nachhaltigkeit spielt ebenfalls eine immer wichtigere Rolle.» Diese Beobachtung bestärkt die Besitzerin in ihren weiteren Plänen: Sie möchte in naher Zukunft einen zweiten Standort im Kanton Zug eröffnen. «Am liebsten in der Stadt Zug oder in Cham», sagt sie abschliessend.