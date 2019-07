Freiruum Zug: Nachhaltiges Projekt sucht Unterstützung Der «Kraftmarkt» bietet in Zug einen Bioladen mit Gastronomie wie zu Hause.

(mua) Das Projekt «Freiruum» am Zählerweg 5 in Zug vereint diverse Zwischennutzungen unter einem Dach: Die Türen zur 7600 Quadratmeter grossen Shedhalle werden heute in drei Wochen geöffnet. Noch ist einiges im Aufbau. Darunter auch das Projekt Kraftmarkt. Dieses sucht seit kurzem finanzielle Unterstützung auf einer Crowd­funding-Plattform im Internet.

Der Bioladen namens Kraftmarkt in Zug ist ein Pilotprojekt, denn es gebe bereits Anfragen für weitere Standorte, heisst es von Seiten der Verantwortlichen. «Für die Weiterentwicklung und den Aufbau, dazu benötigen wir dieses Geld», erklärt Stephan Würth, der zum sogenannten «Inner Circle» des Projekts – dazu gehören Familie, Freunde, Bekannte und Partner – zählt. Als Zielsumme sind auf der Plattform «Crowdify» 75000 Franken aufgeführt.

Die gemeinnützige Firma Kraftmarkt will die nachhaltige und gesunde Ernährung fördern, heisst es weiter. «Dabei bedarf es einer Verhaltens­veränderung bei jedem Einzelnen», weiss Stephan Würth und fügt hinzu: «Kraftmarkt macht nicht mit dem Mahnfinger aufmerksam, sondern motiviert und begeistert als Vorbild und über das Tun.»

Tägliche Mittagsangebote

Konkret wird «Kraftmarkt» im «Freiruum» einen Bio-Laden mit Gastronomie wie «daheim», Kochschulungen, Team- und Gruppenveranstaltungen führen und zudem soll es eine Plattform für den Wissens- und Erfahrungsaustausch sein. Stephan Würth verrät, dass voraussichtlich täglich ein «einfaches, gesundes, modern regionales und saisonales Mittagsgericht» angeboten wird. Die Verantwortlichen haben mit «Kraftmarkt» einen Vorsatz gefasst: «Es ist an der Zeit, dass wir mit der Natur zusammenarbeiten. Wir sind der verantwortungsvolle Bestandteil davon», fasst Würth zusammen. Mit dem Franchising-Modell möchten sie die «ganze Schw­eiz motivieren und bewegen».

Noch 39 Tage kann man das Projekt finanziell unterstützen, indem sogenannte «Goodies» erworben werden. Damit können Gutscheine für ein Essen, Kochkurse, Rabattgutscheine oder gar ein persönlicher Koch, der in den eigenen vier Wänden für vier Personen kocht, erworben werden.