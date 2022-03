Nachhaltigkeit Klimabewusstsein: Zug Estates gehört zu den Schweizer Spitzenreitern In einem Ranking erreicht die Zuger Immobilienunternehmung den zweiten Platz.

Das Suurstoffi-Areal in Rotkreuz. Bild: Matthias Jurt (Rotkreuz, 28. Oktober 2021)

Die Immobilienunternehmung Zug Estates hat in einer Statistik von «Bilanz» und «Le Temps» zu klimabewussten Unternehmen in der Schweiz den zweiten Platz erreicht. Das Energiesystem des Suurstoffi-Areals in Rotkreuz wird komplett CO 2 -frei betrieben. Die Energie für Warmwasser, Heizung und die Kühlung im Sommer liefern grosse Erdsondenfelder unter dem Areal. Jedes Gebäude ist über ein Anergienetz damit verbunden. Die Liegenschaften in Zug wurden an den Seewasserwärmeverbund Circulago angeschlossen.

Seit 2017 senkte die Immobilienfirma die Emissionsintensität jährlich im Schnitt um rund 48 Prozent. Auch die Kreislauf-Thematik habe massiv an Bedeutung gewonnen, erklärt CEO Patrik Stillhart gegenüber der «Bilanz». «Neue Materialien und Konstruktionsweisen ermöglichen es, CO 2 -Emissionen beim Bauen deutlich zu reduzieren und Baustoffe wiederzuverwenden.»

Für das Ranking wurden Schweizer Unternehmen aufgerufen, ihre Emissionsdaten einzureichen. Darüber hinaus wurden die Emissionsdaten für mehr als 300 Schweizer Unternehmen in öffentlich zugänglichen Quellen recherchiert.