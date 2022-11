Vereine/Verbände Nachwuchstänzer zeigen ihr Können

Zuger Messe Es war ein einmaliges Erlebnis! Die Messeleitung war beeindruckt. Denn an einem Samstagvormittag ist die Eventhalle selten voll, ausser wenn MDS auf der Bühne steht. Das junge MDS Showteam performte an den beiden Samstagen jeweils zwei Tanzshowblöcke und heizte dem Publikum so richtig ein. Das Thema, welches die zehn- bis 24-Jährigen zeigten– «MDS In Wonderland» – traf dabei den Nagel auf den Kopf. Abgeleitet von der Geschichte der «Alice» und dem tiefen Fall in den Kaninchenbau, wurde die bunte Welt des Tanzes und der Musik zum Leben erweckt. Sie haben sich während der zweijährigen Zwangspause unregelmässig zu den Trainings getroffen und fanden dennoch einen Weg, dieses Werk in voller Pracht zu präsentieren. Eine Lücke hinterliess die nach Australien ausgewanderte MC Vivi, welche im Jahr 2017 als Nachwuchsrapperin für Aufsehen sorgte (die «Zuger Zeitung» berichtete). Die «MDS Hymne» wurde dafür stellvertretend von allen gemeinsam gesungen. Seit Jahren ergänzt Mundartrapper MC Tomahawk die Show und überrascht die Halle mit seinen einzigartigen Freestyles. «So lohnt es sich, an die Zuger Messe zu gehen», meint Gian (14) nach der Show. Das Publikum war ebenfalls begeistert und zeigte dies mit tosendem Applaus. Allzu lange wird das Zuger Publikum nicht warten müssen auf eine nächste Bühnenproduktion; denn die künstlerische Leitung dahinter, das MDS-Duo (Mave Velo und Caroline Liechti) arbeitet mit viel Engagement bereits an einer Fortsetzung der Geschichte. Selber im Rampenlicht zu stehen und gleichzeitig die ganze Sache im Hintergrund aufzusetzen, macht ihnen nichts aus, im Gegenteil. «Wir lieben diese Herausforderung! Die Bühne ist und bleibt unser zweites Zuhause», bestätigt Choreograf Mave Velo.