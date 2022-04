Nationale Abstimmungen Die Mitte Kanton Zug sagt dreimal Ja Die Delegierten der Zuger Mitte haben die Parolen zu den eidgenössischen Abstimmungen vom 15. Mai gefasst. Im Anschluss führte Kantonalpräsidentin Laura Dittli durch die jährliche Generalversammlung.

«Sensibel und höchst emotional»; die Delegierten der Zuger Mitte-Kantonalpartei fassten zum Transplantationsgesetz nach interner Diskussion die Ja-Parole. Symbolbild: Martial Trezzini / Keystone (Genf, 5. April 2022)

Der Zentralvorstand der Mitte Kanton Zug hatte bereits eine Woche vor der Delegiertenversammlung vom 12. April die Parolen zur Lex Netflix sowie zu Frontex beschlossen. Die Mitglieder sagten knapp Ja zu den beiden Vorlagen.

Mitte-Ständerat Peter Hegglin und der Schwyzer SVP-Nationalrat Pirmin Schwander kreuzten im Anschluss an der Mitgliederversammlung die Klingen zur Änderung des Transplantationsgesetzes; ein sensibles und höchst emotionales Thema, heisst es in der Medienmitteilung der Kantonalpartei. Dem indirekten Gegenvorschlag haben beide Bundeskammern zugestimmt, so auch Peter Hegglin. Pirmin Schwander hingegen setzt sich gegen die Änderung des Transplantationsgesetzes ein.

Die höchst ethisch und medizinisch geprägte Frage «Wann ist jemand tot?» sei nicht durch die Politik zu beantworten, sondern einzig durch die Medizin selbst. Hierin waren sich beide einig. Das Instrument der Patientenverfügung reiche, so Schwander.

Für mehr Organspenden reiche dieses Instrument nicht, es brauche die Vorlage, hielt Hegglin entgegen. Die 42 anwesenden Delegierten folgten der Empfehlung Hegglins mit 32 zu 7 Stimmen und fassten die Ja-Parole zur Revision des Transplantationsgesetzes. (sez)