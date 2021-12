Natur Durch Menschen ausgelöste Störungen lösen bei Wildtieren Stress aus – so können wir sie schützen Mit angepassten Strategien schaffen es Wildtiere, den nahrungsarmen Winter zu überstehen. Doch unsere Erholungsaktivitäten können ihre Überlebensstrategien zunichtemachen. Deshalb gilt jetzt mehr denn je: Die Naturlandschaften rücksichtsvoll geniessen und offizielle Wege benutzen.

Ein Rothirsch im winterlichen Wald. Bild: PD/Rinaldo Gruber

Die verschneite Landschaft zieht uns für Erholung und Sport in die Natur. Oft sind wir uns dabei nicht bewusst, dass wir uns in Lebensräumen von Wildtieren bewegen und unser Verhalten einen relevanten Einfluss auf sie ausübt. «Damit Wildtiere den nahrungsarmen Winter überstehen, haben sie verschiedene Strategien entwickelt», schreibt das kantonale Amt für Wald und Wild in einer Mitteilung. «Das oberste Gebot ist es, Energie zu sparen und mit den angefressenen Fettreserven haushälterisch umzugehen.» Das bedeute wenig Bewegung, den Stoffwechsel durch das Absenken der Körpertemperatur und einer reduzierten Herzschlagrate herunter zu fahren sowie ein isolierendes, dichtes Winterfell anzulegen.

Durch Menschen ausgelöste Störungen lösen bei den Wildtieren Stress aus. Sie werden aufgeschreckt und ergreifen die Flucht. Im Schnee steigt ihr Energieverbrauch nochmals bis um das Dreifache an, was ihre überlebenswichtigen Fettreserven reduziert und zu unerwünschten Folgen führt. Diese sind vermehrter Verbiss an Waldbäumen, reduzierter Fortpflanzungserfolg, erhöhte Krankheitsanfälligkeit, Erschöpfungszustände und im Extremfall der Tod.

Ein Reh. Bild: PD/Rinaldo Gruber

Unvorhersehbare Störungen sind das Problem

«Aber nicht jedes menschliche Verhalten wirkt sich negativ aus», wird Martin Ziegler, Leiter des Amtes für Wald und Wild, in der Mitteilung zitiert. So reagieren Wildtiere auf gleichartige, konstante Störungen – wie diese zum Beispiel auf einem regelmässig begangenen Wanderweg vorkommen – kaum noch mit Flucht oder Stress. Denn die Tiere haben sich daran gewöhnt und nutzen diese Stellen nicht als Winterrückzugsort. Handelt sich aber um unvorhersehbare Störungen in Ruhegebieten – beispielsweise durch einen Schneeschuhläufer abseits des Weges – fühlen sich die Tiere stark gestresst und flüchten auf immer grössere Distanz. Mitunter geben sie sogar ihren Einstand, also ihr Winterruhegebiet, auf.

Diese heftigen Reaktionen bleiben meist unbemerkt, weil sich die erschreckten Tiere ängstlich ducken oder längst geflüchtet sind, bevor wir sie überhaupt sehen. «Ziel unserer Erholung in Naturlandschaften und insbesondere im Wald muss es darum sein, dass wir bei den Wildtieren möglichst keine Stressreaktionen auslösen. Dann erholen sich nicht nur wir, sondern auch die Tiere», so Martin Ziegler.

Eine Gams. Bild: PD/Rinaldo Gruber

Geniessen und Schützen – diese Regeln gelten

Geniessen und Schützen sind kein Widerspruch, sofern wir bereit sind, folgende Verhaltensregeln einzuhalten: