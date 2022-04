Naturschutz In Oberägeri geniesst das Auerhuhn nun besonderen Schutz – auch per Videokamera Vom 1. April bis 31. Mai ist das Naturschutzgebiet Gutschwald eingeschränkt zugänglich. Dies, um die empfindliche Auerhuhn-Population zu schützen, für welche nun Balz- und Brutzeit ist.

Gemeinsam zum Schutz des Auerwildes im Gutschwald (von links): Marcel Güntert, Gemeindepräsident Oberägeri, Christoph Iten, Jagdprüfungskommission, Engelbert Blattmann, Zuger Wanderwege, Tobias Hausheer, Förster, Karl Henggeler, Revierförster, Markus Iten, Forstchef, Martin Ziegler, Leiter Amt für Wald und Wild. Bild: Mathias Blattmann (Oberägeri, 30. März 2022)

Vor rund 13 Jahren hat sich im Oberägerer Gebiet Gutschwald am Höhronen nach längerem wieder Auerwild angesiedelt. Die seltenen und vor allem gefährdeten Vögel haben hier einen geeigneten Lebensraum gefunden. Seit 2010 ist der weitläufige Gutschwald als Naturschutzgebiet eingestuft. Ein behutsamer Umgang mit Natur und Umwelt ist umso mehr angezeigt, insbesondere zum Schutz der empfindlichen und stark störungsanfälligen Auerhühner und -hähne.

Angesichts der Tatsache, dass es in vergangenen Jahren häufiger zu Missachtungen der Gebote zum Schutz der Natur gekommen ist – sei es durch Lärm, durch Verstösse gegen das Campierverbot, das Entstehen von Trampelfaden oder unbewilligten Feuerstellen – hat man entschieden, für das Auerhuhn-Fördergebiet am Höhronen eine temporäre Zugangsbeschränkung einzurichten. Diese gilt für die Monate April und Mai, die Balz- und Brutzeit des Auerwildes.

Auch ausgestopft beeindruckend: Ein Auerhahn aus den 1990er-Jahren. Bild: Mathias Blattmann (Oberägeri, 30. März 2022)

Während dieser knapp 60 Tage ist die Waldstrasse ab der Langenegg über den Höhronen-Grat bis zum Punkt 1201 östlich vom Dreifingerstein für Wanderer und Radfahrer gesperrt. Die restlichen Wege und -strassen im Gutschwald dürfen während dieser Zeit nicht verlassen werden. Zudem gilt im gesamten Auerhuhn-Fördergebiet Leinenpflicht für Hunde. Für das unerschlossene Kerngebiet zwischen Höhronen, Sparenfirst und Sparengatter gilt ein ganzjähriges Betretungsverbot, vorerst befristet auf fünf Jahre. Danach wird die Situation neu beurteilt.

Genug Platz für den Menschen wie auch für die Natur

An einer Infoveranstaltung am Mittwoch vor Ort erläuterten Vertreter der Involvierten Institutionen – Gemeinde, Kanton, Korporation, Patentjäger und der Verein Zuger Wanderwege – die nötig gewordene Massnahme. «Das Gebiet Raten-Gottschalkenberg hat als ohnehin beliebte Ausflugsregion vor allem während der Coronazeit ein verstärktes Besucheraufkommen verzeichnet», sagte einleitend Marcel Güntert, Gemeindepräsident Oberägeri. Der Druck auf die Natur habe zugenommen.

«Unser Anliegen ist es, dieses schöne Gebiet für alle zugänglich zu halten, gleichzeitig aber Verantwortung zu übernehmen und die Natur zu schützen.»

Der aufgeschüttete Parkplatz an der Langenegg, mit einer neuen Trockenmauer ökologisch aufgewertet. Bild: Mathias Blattmann (Oberägeri, 30. März 2022)

Markus Iten, Forstchef bei der Korporation Oberägeri, fügte an, dass man sich über die Beliebtheit der schönen Region grundsätzlich freue. «Da es jedoch mit wachsendem Besucheraufkommen auch mehr Störungen für das Wild gibt, versuchen wir nun, mit diesen Massnahmen die unterschiedlichen Nutzergruppen zu kanalisieren. Damit beide Seiten – Mensch und Natur – ihren Platz haben.»

Beruhigung des Gebiets Langenegg

Eine weitere Vorkehrung ist der Einsatz einer Waldaufsicht. «Diese sensibilisiert Besucher, klärt auf und meldet uns allfällig Unerwünschtes wie beispielsweise neu entstandene Trampelpfade oder Feuerstellen», führte dazu Korporationsförster Tobias Hausheer aus.

Im selben Zuge erwähnte er im Vorfeld der temporären Einschränkungen getroffene bauliche Massnahmen: So hat man am Ende der Sparenstrasse einen neuen Parkplatz erstellt und mit dessen Aushub den weiter oberhalb liegenden bisherigen Parkplatz an der Langenegg aufgeschüttet, renaturiert und als ökologische Aufwertung eine Trockenmauer gebaut. Neu gilt für die Strasse zur Langenegg bereits ab Einmündung Sparenstrasse ein Fahrverbot.

«Es ist uns ein Anliegen, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten», fügte Martin Ziegler an, Leiter Amt für Wald und Wild. Er zeigte sich dankbar gegenüber der Gemeinde Oberägeri wie auch der Korporation als Eigentümerin des Schutzgebietes für ihren gemeinsamen Willen, eine gute Lösung zu finden, damit sowohl Mensch und die empfindliche Natur – in diesem Fall insbesondere das Auerwild – hier ihren Bewegungsraum haben.

Der Gutschwald als Schutzgebiet (blaue Fläche). Das Teilgebiet oben links jenseits der roten Linie ist nun ganzjährige Sperrzone. Bild: Mathias Blattmann (Oberägeri, 30. März 2022)

Auch seitens Kantonalem Patentjägerverein (ZKPJV) ist man glücklich über die Schutz-Aktion. «Wir wünschen uns, dass das Auerwild hier oben gedeihen kann», betonte Patentjäger Christoph Iten und benannte es gar als persönliche Herzensangelegenheit. Er erklärte, dass mit zwölf Wildkameras der aktuelle Auerwildbestand im Höhronengebiet erhoben werden soll.

Diese sind am Donnerstag installiert worden, so auch die Sperrsignalisation für die Wanderroute über den Höhronengrat. Für diese zeichnete der Verein Zuger Wanderwege bereitwillig verantwortlich. «Wir machen dies sehr gern, wo es ja dem Naturschutz zugutekommt», sagte Engelbert Blattmann, Kreisleiter Oberägeri beim Verein Zuger Wanderwege.

Eine unvergessliche Begegnung

Das Auerhuhn als grösste Hühnervogelart in Europa besiedelt hauptsächlich Waldgebiete, die auf 1000 Meter über Meer oder höher liegen. Ihr Ausbreitungspotenzial ist gering, weshalb das Auerwild besonders schützenswert ist. «Seine Begattungszeit beschränkt sich auf wenige Tage im April», weiss Jäger Christoph Iten. Die beiden Oberägerer Korporationsförster Karl Henggeler und Tobias Hausheer hatten das Privileg, beim Höhronengrat einem balzenden Auerhahn zu begegnen. «So ein grossartiges Erlebnis vergisst man nicht», betonte Karl Henggeler.

Im Anschluss an die Veranstaltung haben die Beteiligten auf dem renaturierten Parkplatz an der Langenegg eine junge Linde gepflanzt. Als Zeichen der guten Zusammenarbeit und des gemeinsamen Ziels, das gefährdete Auerhuhn zu schützen und dessen Population am Höhronen zu erhalten.