Leserbrief Nein zum Alterszentrum Rotkreuz Zur gemeindlichen Abstimmung vom 26. September

Es war für mich teilweise unerträglich, den Werbefilm zum Projekt «Neues Zentrum Dreilinden» auf der Website der Griag anzuschauen. Drei wenig überzeugende «Schauspieler» (wiederum nur Männer) wiederholen gebetsmühlenartig Informationen, welche nach wie vor kritisch hinterfragt werden sollten.

Ueli Amsler, Präsident des Stiftungsrats des Altersheims Dreilinden, lobt unter anderem die hervorragenden Angebote des neuen Alterszentrums für die Bewohnerinnen und Bewohner der zukünftigen Alterswohnungen. Auch Jürg Ruf, Präsident der Griag, hebt hervor, dass der Kernpunkt des Projekts die gleichzeitige Realisierung der beiden Bauten sei. Damit könnten die Mieterinnen und Mieter der Alterswohnungen von den Servicedienstleistungen des neuen Alterszentrums profitieren könnten. Wie wenn diese Angebote bei einer Etappierung nicht möglich gewesen wären.

Hätte der Gemeinderat den anlässlich der Gründung der Griag im Jahre 2015 vom Souverän erhaltenen Auftrag – wie damals suggeriert – in Angriff genommen, würde seit rund zwei Jahren in nächster Nähe zum Altersheim Dreilinden Wohnraum für die ältere Bevölkerung zur Verfügung stehen. Mit einem gleichzeitigen gezielten Ausbau der ambulanten Angebote könnte auf das überproportionierte Bauprojekt für ein neues Pflegezentrum im Moment verzichtet werden. Umso mehr, weil heute rund 35 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheims Dreilinden (18 Personen) der Pflegestufe 1 und 2 zugeteilt sind, und somit keine oder kaum Pflegeleistungen beanspruchen und eigentlich nicht im Altersheim wohnen müssten.

Peter Hausherr, Gemeindepräsident von Risch, weist richtig darauf hin, dass aufgrund der zu erwartenden demografischen Entwicklung, sich die Zahl der über 80-Jährigen in den nächsten 20 Jahren verdoppeln könnte. Dass sich jedoch die Pflegeheim-Inanspruchnahmerate der über 80-Jährigen in den vergangenen Jahren kontinuierlich reduziert hat (laut einer Obsan-Studie, nachzulesen in den statistischen Grundlagen 2018 bis 2040 des Kantons Zug), erwähnt er nicht.

Diesbezüglich zitiere ich aus einer Medienmitteilung des Kantons vom Dezember 2017, welche dem Gemeinderat von Risch während der Planungsphase bekannt gewesen ist: «Obschon die Zahl pflegebedürftiger Personen zugenommen hat, hat der Anteil der davon im Heim betreuten Personen im Kanton Zug abgenommen. (...) Gut ausgebaute ambulante Angebote ermöglichen es Personen, die auf Pflege angewiesen sind, länger zu Hause wohnen zu bleiben.» Weiter wird in der Medienmitteilung festgehalten: «Die Alterung der Bevölkerung bringt einen erhöhten Pflegebettenbedarf. Dieser kann jedoch mit den heutigen Kapazitäten über das Jahr 2025 hinaus gedeckt werden.» Es ist also realistisch, dass der Kanton keine zusätzlichen Pflegebetten bewilligen wird. Aufgrund der erwähnten Fakten sollten wir den Bau eines neuen Pflegezentrums ablehnen.

Josef Kaufmann, Rotkreuz