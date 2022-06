Neophyten In der Gemeinde Baar wird nach invasiven Pflanzen gesucht Am 29. und 30. Juni suchen sechs Mitarbeitende des Werkdiensts im ganzen Gemeindegebiet in Privatgärten, auf Dachterrassen und Flachdächern nach gebietsfremden Pflanzen.

Sie sehen oftmals schön aus, doch sie sind eine Gefahr für die einheimische Pflanzenwelt, für die Gesundheit von Mensch und Tier und richten in der Landwirtschaft grosse Schäden an. Gebietsfremde, invasive Pflanzen (sogenannte Neophyten) breiten sich oftmals unerkannt und ungehindert aus – mit schwerwiegenden Folgen.

Die Goldrute ist eine invasive Pflanze. Bild: PD

Der Werkdienst der Gemeinde Baar bekämpft laut Medienmitteilung der Gemeinde Neophyten seit vielen Jahren und entfernt invasive Pflanzen entlang von Strassen und in der freien Natur. Doch auch in vielen Privatgärten, auf Dachterrassen oder Flachdächern fühlen sich Pflanzen wie das Einjährige Berufkraut, die Goldrute oder das schmalblättrige Greis- oder Kreuzkraut wohl.

Diese und weitere invasive Pflanzen wie das Aufrechte Traubenkraut (Ambrosia), den Riesenbärenklau, den Essigbaum oder das drüsige Springkraut werden nun an zwei Tagen intensiv bekämpft.

Sechs Mitarbeitende des Werkdiensts sind am Mittwoch und Donnerstag, 29. und 30. Juni, auf dem ganzen Gemeindegebiet unterwegs und spüren die Neophyten auf. Dabei werden sie auch Privatgrund betreten und nach den gefährlichen Pflanzen suchen. «Wir bitten um Verständnis dafür, dass der Werkdienst auch privates Eigentum betritt», wird Gemeinderat Zari Dzaferi in der Mitteilung zitiert.

Mit Wurzel ausreissen und im Hauskehricht entsorgen

Werden die Werkdienst-Mitarbeitenden auf einem privaten Grundstück fündig, suchen sie den Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern respektive den Liegenschaftsbesitzerinnen und -besitzern. So ist es wichtig, dass Neophyten mitsamt der Wurzel ausgerissen und im normalen Hauskehricht entsorgt werden.

Landen sie im Kompost im Garten oder in der Grünabfuhr können sie sich weiter ausbreiten. «Nur gemeinsam können wir die Ausbreitung von Neophyten eindämmen», lässt sich Zari Dzaferi zitieren.

Beratung am Samschtig-Märt

Liegenschafts- oder Gartenbesitzer, die unsicher sind, ob es sich bei einer Pflanze um eine invasive Art handelt, können jederzeit den Werkdienst der Gemeinde kontaktieren und um Rat fragen (Telefon 041 767 33 66). Am Samschtig-Märt vom 2. Juli ist der Werkdienst zudem mit einem Stand präsent. Von 8.30 bis 11.30 Uhr informieren Mitarbeitende auf dem Platz vor der Rathus-Schüür über Neophyten und zeigen, was an den beiden Bekämpfungstagen vom 29. und 30. Juni alles entdeckt worden ist. (haz)