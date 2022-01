Neubau Waldheim: Wohnen für Senioren in der Stadt Zug stösst auf grosses Interesse Jetzt ist auch die zweite Etappe des Neubaus der Alterswohnungen an der Waldheimstrasse bezugsbereit.

Die beiden Wohnhäuser an der Waldheimstrasse 39 und 41 sind fertiggestellt. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 20. Januar 2022)

Ab Februar ziehen weitere Mieterinnen und Mieter ins Waldheim ein. Insgesamt stehen 48 Wohneinheiten zur Verfügung. Die Alterszentren Zug und die Bürgergemeinde Zug spannten sich für dieses Projekt zusammen.

Die Gebäude sind lichtdurchflutet. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 20. Januar 2022)

Die Errichtung der beiden Gebäude war eine ziemliche Herausforderung. So mussten 200 Pfähle ins Baugelände eingebracht werden, um einen sicheren Baugrund zu bekommen. Der Gebäudekomplex haben die beiden Partner für 23,5 Millionen Franken (ohne Landkosten) erstellen lassen. Hans Christen, Stiftungsratspräsident der Alterszentren Zug, erwähnt in Bezug auf die Preisgestaltung der Wohnungen: «Sie waren für durchschnittlich 2000 Franken exkl. Nebenkosten zu haben. Das ist natürlich viel weniger, als der freie Markt es hergeben würde.»

Das Interesse an den Wohnungen ist sehr gross gewesen. Es haben sich laut Christen anfänglich bis zu 250 Personen vorstellen können, eine solche Wohnung zu mieten. Es war ursprünglich auch angedacht gewesen, einen Tag der offenen Türen zu veranstalten. Auch an diesem sei das Interesse sehr gross gewesen, erklärt Hans Christen. Schweren Herzens habe man aber aufgrund der Coronavirus-Pandemie davon absehen müssen.

Der ehemalige Zuger Stadtrat und Stiftungsratspräsident der Alterszentren Zug Hans Christen und Bürgerrat Markus Wetter von der Bürgergemeinde Zug haben sich längere Zeit für das Vorzeigeprojekt an der Waldheimstrasse eingesetzt. Jetzt ist ihr Gemeinschaftswerk nicht nur fertiggestellt, sondern bald werden alle Alterswohnungen bezogen sein. Das zweite Gebäude füllt sich gemäss Hans Christen ab dem 1. Februar mit Leben. Es handelt sich um 2,5-Zimmer- und 3,5-Zimmer-Wohnungen.

Gemütliche Stühle laden zum Beisammensitzen ein. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 20. Januar 2022)

Christen und Wetter betonen, dass es sich bei den Wohnungen im Waldheim nicht um solche handle, die betreut werden. Jedoch werden ein Mahlzeitenservice und ein Wäsche- und Reinigungsservice auf Wunsch angeboten. Was die beiden Häuser jedoch auszeichnet: Viele der Wohnungen bieten einen wunderbaren Blick auf den Zugersee und die Berge. Auch ans Grüne hat die Bauherrschaft gedacht und auf die Gestaltung der Umgebung besonders geachtet. Es gibt 24 Veloparkplätze und 21 Autoparkplätze in der Tiefgarage. Wichtig sei, so erklärt Hans Christen von den Alterszentren Zug, dass alle Wohnungen altersgerecht hergerichtet sind: «Es hat zum Beispiel in den Wohnungen keine Stolperfallen.»

So sehen die Küchen der Wohnungen aus. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 20. Januar 2022)

Von den Wohnungen aus sieht man den Zugersee. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 20. Januar 2022)

Der Blick auf den See. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 20. Januar 2022)

Der Bau kostete mehrere Millionen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 20. Januar 2022)

