Neue Mitglieder im Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule Zug Monica Roth und Professor Regula Schmidlin wurden in den Hochschulrat der Pädagogi-schen Hochschule Zug gewählt. Sie ersetzen Professor Herbert Altrichter und Urs Oder-matt.

PH Zug: Kinder sitzen im Lesesaal der PH Zug und hören im Rahmen der Kinderhochschule den Ausführungen der Désirée Berhane-Gygax vom Verein Therapiehunde Schweiz zu. (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 22. November 2017))

Der Regierungsrat des Kantons Zug hat für die Legislaturperiode 2019 bis 2022 die Mitglieder des Hochschulrats der Pädagogischen Hochschule Zug (PH Zug) gewählt, wie die kantonale Bildungsdirektion meldet. Neu nehmen Monica Roth und Professor Regula Schmidlin Einsitz im Hochschulrat. Sie ersetzen Professor Herbert Altrichter von der Johannes Kepler Universität Linz und Urs Odermatt, Primarlehrer in Baar, die ihren Rücktritt eingereicht haben. «Im Namen des gesamten Regierungsrats spreche ich den beiden Abtretenden unseren herzlichen Dank für die geleistete Arbeit für die PH Zug aus», sagt Stephan Schleiss, Präsident Hochschulrat und Vorsteher der Direktion für Bildung und Kultur Kanton Zug.

Zwei ausgewiesene Bildungsexpertinnen

Die neu gewählte Monica Roth ist CEO und Schulleiterin der Tageschule Elementa AG. Sie hat das Primarlehrerinnenseminar in Cham absolviert und sich zur Schulleiterin weitergebildet. Ebenfalls verfügt sie über einen Bachelor in Gifted Education und einen Abschluss als dipl. Coach SCA. Nach langer Tätigkeit als Primarlehrerin und Schulleiterin in Oberägeri hat sie die Tagesschule Elementa AG gegründet. Die Elementa ist Kooperationsschule der PH Zug und Monica Roth deshalb bereits sehr gut mit der PH Zug vernetzt und vertraut.

Professor Regula Schmidlin ist Professorin für Germanistische Linguistik an der Universität Freiburg und hat an der Universität Basel Germanistik und Anglistik studiert, dort das Doktorat in Germanistischer Sprachwissenschaft mit einer Arbeit zur Textstruktur von Kindertexten aus der Deutschschweiz und aus Deutschland erworben und im Jahr 2009 habilitiert. Sie war u.a. als Lehrerin an einer kaufmännischen Berufsschule und als Dozentin an der PH Bern tätig und hat in einem Forschungsprojekt zur Entwicklung der Schriftlichkeit im Grundschulalter mitgearbeitet.

«Für den Hochschulrat ist es absolut zentral, weiterhin Vertreterinnen und Vertreter aus dem Hochschul- sowie dem Volksschulbereich in seinen Reihen zu haben», erklärt Stephan Schleiss. «Mit den neuen Mitgliedern Monica Roth und Regula Schmidlin haben wir zwei aus-gewiesene Bildungsexpertinnen für das strategische Führungsorgan der PH Zug gewinnen können. Das freut mich sehr.»

In ihrem Amt bestätigt wurden folgende bisherigen Mitglieder: Joachim Eder, Ständerat und alt Regierungsrat Kanton Zug; Vroni Straub-Müller, Vorsteherin Bildungsdepartement Stadt Zug und Kantonsrätin; Vreni Wicky, ehemalige Kantonsrätin und Dr. sc. Esther Ziegler, Oberassis-tentin Professur für Lehr- und Lernforschung ETH Zürich. (haz/PD)