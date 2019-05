Zug Kultur schafft neue Plattform für Kulturvermittlung Zug Kultur baut die kostenlosen Leistungen aus: Neu können Schulen und Private auf dem Webportal nach Angeboten der Kulturvermittlung suchen und sich durch eine Fachstelle beraten lassen.

Seit der Lancierung vor sechs Jahren hat sich Zug Kultur zur zentralen Plattform für Kultur im Kanton etabliert. Nun wird das aus Webportal und Magazin bestehende Angebot um einen Schwerpunkt erweitert. Die neu geschaffene Rubrik Vermittlung bringt Anbieter und Nutzer von Kulturvermittlung auf einfache Weise zusammen, wie Zug Kultur in einer Mitteilung schreibt. «Im Kanton Zug gibt es viele Angebote, mit denen Kultur an Schulen und Privatpersonen vermittelt wird», sagt Christoph Balmer, Präsident der Interessengemeinschaft (IG) Kultur Zug. Die Interessengemeinschaft hat 2013 die Plattform Zug Kultur lanciert.

Mit dem Webportal www.zugkultur.ch bietet sie einen Veranstaltungskalender sowie Nachrichten und Porträts aus der Kulturszene. «Angebote im Bereich Kulturvermittlung konnten bisher aber zu wenig adäquat abgebildet werden», so Balmer. Mit der neuen Rubrik Vermittlung will man einem wachsenden Bedürfnis gerecht werden. «Gerade für Lehrpersonen war es nicht immer einfach, zum Unterricht passende Angebote aufzuspüren», erklärt Balmer. «Weil bisher eine zentrale Plattform fehlte, brauchte es dafür oft einiges an Recherche.»

Rubrik Vermittlung wird am 9. Mai noch vorgestellt

Zug Kultur bietet neu nicht nur eine kantonale Anlaufstelle, sondern auch die Möglichkeit, gezielt nach Angeboten zu suchen. Die Resultate auf www.zugkultur.ch lassen sich anpassen, zum Beispiel nach Alter, Kultursparte oder Zielgruppe. Von der Erweiterung des Webportals profitieren auch Institutionen und Kulturschaffende: Sie können ihre Angebote der Kulturvermittlung kostenlos erfassen. «Gerade für kleinere Anbieter ist es eine Chance, ihre Leistungen einem breiten Publikum zu präsentieren», erklärt Andrea Schelbert, Geschäftsführerin von Zug Kultur. «Denn diese verfügen nicht über dieselben Ressourcen wie ein Museum, leisten aber einen ebenso wichtigen Beitrag zur Vielfalt in der Kulturvermittlung.» Diese Vielfalt will Zug Kultur künftig auch offline stärker fördern: Mit der Fachstelle Vermittlung wird eine zentrale Anlaufstelle für Kulturschaffende, Schulen und Privatpersonen im Kanton Zug geboten. «Diese steht im Bereich der Kulturvermittlung beratend und unterstützend zur Seite», erklärt Schelbert.

Die Rubrik Vermittlung auf www.zugkultur.ch ist ab 9. Mai kostenlos nutzbar. Ebenso kann die Fachstelle Vermittlung ab dann unter vermittlung@zugkultur.ch erreicht werden. Die neue Rubrik wird am 9. Mai um 17 Uhr auch mit einer Infoveranstaltung in der Aula der Pädagogischen Hochschule Zug lanciert. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht notwendig. (ls/pd)