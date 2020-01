Neue Rektorin für die Schulen Cham gewählt Der Gemeinderat Cham hat Britta Dobbelfeld, bisher Schulleiterin im Schulhaus Städtli 2, zur neuen Rektorin der Schulen Cham gewählt.

Das Schulhaus Städtli 2 in Cham.

Bild: Stefan Kaiser

Britta Dobbelfeld (49) besuchte das Lehrerinnenseminar Bernarda in Menzingen und bildete sich anschliessend an der Akademie für Erwachsenenbildung AEB in Luzern weiter, teilt die Gemeinde Cham mit. Sie unterrichtete in Oberägeri als Klassenlehrperson, wurde dort später auch Schulhausvorsteherin bzw. Schulleiterin im Bereich Primar- und Grundstufe und interimistische Rektorin der Gesamtschule Oberägeri. Verschiedene Tätigkeiten in kantonalen Arbeitsgruppen runden das Profil der Baarerin ab.

Britta Dobbelfeld, neue Rektorin der Schulen Cham ab dem neuen Schuljahr. Bild: PD

Seit 2015 ist Britta Dobbelfeld für die Einwohnergemeinde Cham als Schulleiterin des Schulhauses Städtli 2 tätig. In einem mehrstufigen Bewerbungsverfahren hat sich die 49-jährige gegen mehrere Mitbewerbende durchgesetzt und wird damit auf das neue Schuljahr hin als Rektorin der Schulen Cham fungieren. Sie tritt die Nachfolge von Philip Fuchs an, der die Schulen Cham nach 10-jähriger Tätigkeit verlässt.

«Ich freue mich sehr auf dieses Amt und die damit verbundenen Herausforderungen», lässt sich Britta Dobbelfeld in der Medienmitteilung zitieren. «Die Schulen Cham haben einen hohen Qualitätsstandard und trotz der grossen Dynamik im Bildungsumfeld beste Voraussetzungen, ihre starke Position weiter auszubauen. Gemeinsam mit den vielen engagierten Schulleitungen und Lehrpersonen weiterhin Grossartiges in Bewegung setzen zu können, ist ein grosses Privileg.»

Britta Dobbelfeld ist Mutter zweier erwachsener Kinder und lebt in Oberägeri. Die nun frei werdende Stelle als Schulleiterin/Schulleiter im Städtli 2 wird in den kommenden Tagen ausgeschrieben.