Neue Strategie Zug Tourismus will neben dem Business- auch auf den Freizeittourismus setzen Dafür braucht die Organisation mehr finanzielle Mittel: Die Leistungsvereinbarungen mit Kanton und Stadt Zug sollen ausgebaut werden.

(rh) Das neue Team von Zug Tourismus präsentiere trotz schwierigem Jahr aufgrund der Coronakrise im ersten Halbjahr 2021 zahlreiche Innovationen und Neuerungen, heisst es in einer Medienmitteilung der Organisation. Nebst der neuen Unternehmensstrategie unterstreichen der Relaunch der Website sowie neue Marketingmassnahmen die Aufbruchstimmung, schreiben die Verantwortlichen. «Anlässlich der virtuellen Generalversammlung 2021 wurde die neue Strategie präsentiert, mit welcher Zug Tourismus sich erfolgreich positionieren will, um für Zug und die Region einen klaren Mehrwert zu generieren.»

Über 50 Befragungen wurden durchgeführt

Für die neue Strategie konnte die Agentur Schmid Pelli & Partner mit Inhaber und Partner Jürg Schmid (ehemaliger Direktor Schweiz Tourismus) gewonnen werden. Das Expertenteam ist spezialisiert auf Strategieprozesse im Tourismusbereich und hat zusammen mit der Geschäftsleitung und dem Vorstand die neue Ausrichtung von Zug Tourismus erstellt.

Dazu wurden in einer Studie über 50 Befragungen mit unterschiedlichsten Persönlichkeiten aus Zug geführt, um die Bedürfnisse seitens Bevölkerung, Wirtschaft, Politik, Kultur und Sport abzuholen. Das Resultat ist gemäss Mitteilung eindeutig: «Zug braucht Tourismus! Ein wertiger Qualitäts-Tourismus trägt massgeblich zum Image, zur Standortförderung und Wirtschaftsentwicklung bei, stärkt die Hotellerie, Gastronomie und den Detailhandel und trägt mit Erlebnisangeboten, Kultur und Sport zur Belebung von Stadt und Region bei.»

Zug Tourismus setzt künftig nebst dem Businesstourismus neu auch auf den Bereich Freizeittourismus, wobei vorerst der boomende Markt Schweiz und das nahe Ausland fokussiert werden soll. «Um künftig als konkurrenzfähige und innovative Tourismusorganisation tätig zu sein und geplante Projekte umsetzen zu können», brauche Zug Tourismus mehr Mittel. Dabei setze man auf den möglichen Ausbau der Leistungsvereinbarungen mit Kanton und Stadt Zug, aber auch auf die vermehrte Einbindung von Wirtschaftspartnern und Sponsoren.

Sämtliche Anträge an der Generalversammlung wurden angenommen



Die 128. Generalversammlung von Zug Tourismus fand auch im 2021 schriftlich statt. Als Besonderheit jedoch präsentierte Zug Tourismus seinen Mitgliedern auf digitalem Weg die neue Strategie. In einer Videoaufzeichnung präsentierten der Präsident Andreas Zgraggen und Geschäftsführerin Renya Heinrich den Mitgliedern die neue strategische Ausrichtung und die dazugehörigen Analysen und Erkenntnisse.

90 Mitglieder haben an der brieflichen Abstimmung zur 128. Generalversammlung von Zug Tourismus teilgenommen. Sämtliche Anträge – Annahme des Jahresberichts, Annahme der Jahresrechnung sowie die Genehmigung des Jahresprogrammes und das Budget 2021 – wurden klar angenommen. Ebenfalls wurden alle bisherigen Vorstandsmitglieder von Zug Tourismus wiedergewählt.

«Usability» der Website wurde verbessert

Seit Mitte März erstrahlt die Website von Zug Tourismus in neuem Look. Der Webauftritt basiere auf neuesten Trends im Bereich E-Marketing und sei vollumfänglich auf die Bedürfnisse von Kunden und Besucher ausgerichtet, schreibt die Organisation: Die «Usability» wurde stark verbessert und die Inhalte den Interessensprofilen der Besucher angepasst: So findet der User nebst allgemeinen Informationen zu Zug auch die verschiedenen Themenwelten abgebildet wieder, die er auch physisch in Zug vorfindet: Altstadt, Zugerberg, Zugersee, Aegerital-Sattel, Lorze, Sihl etc.

Begeisterung für den Sommer wecken

Zug Tourismus startet mit der Kampagne «Dolce Vita in Zug» in die Sommersaison. In verschiedenen Online- und Offline-Medien will Zug Tourismus Gäste aus der Schweiz für den Sommer in Zug begeistern, sie inspirieren und sie zu einem Aufenthalt in Zug motivieren. Dazu erschienen sind Beiträge im Freiruum Zeitung, in der Schweizer Familie, im TCS Magazin Sektion Zug und auch bei Schweiz Tourismus konnte eine Online-Kampagne unter dem Motto «ich brauch Schweiz» mit Werbebannern, Newsletter und Social Media lanciert werden.

Unter dem Motto «Lass die Sonne rein» wird jedes Teammitglied vorgestellt und präsentiert ein «exklusiv buchbares» Sonnen-Angebot wie «Sonnenwanderung», «After Sunset Drink», «Sundown Ride», «Afterwork Schiffahrt», «Kunstspaziergang» und geschenktem «Zug Tourismus Glacé». Teilnehmen kann jedermann/frau kostenlos (Anmeldung nötig). Der Flyer wurde als Sonderbeilage am 9. Juni in der «Zuger Woche» verschickt. Mit einer Auflage von 55'000 erreichte diese alle Zuger Haushalte.