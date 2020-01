Neue Website für Oberägeri Frisch, modern, benutzerfreundlich: Am Dienstag, 21. Januar, ging die neue Website der Einwohnergemeinde Oberägeri online. Sie passt sich neu automatisch den verschiedenen Bildschirmgrössen der Geräte an.

Die neue Website der Gemeinde Oberägeri. Bild: PD

(haz) Immer mehr Menschen holen sich ihre Informationen auf ein Smartphone oder ein Tablet. Diesem Umstand wird nun laut Medienmitteilung der Gemeinde Oberägeri Rechnung getragen und die Einwohnergemeinde hat technologisch aufgerüstet, so dass ein sogenannt responsives Verhalten unterstützt wird. Dies heisst, der Webauftritt www.oberaegeri.ch passt sich automatisch an, je nachdem auf welchem Gerät er abgerufen wird; die Inhalte werden passend dargestellt. Auf der Frontseite erleichtert ein grosses Suchfeld mit automatischen Ergänzungsvorschlägen das Auffinden der gewünschten Inhalte, die wie bis anhin übersichtlich strukturiert sind. Alternativ kann die bewährte, klassische Navigation über das Menü aufgerufen werden.

Neue Kommunikationskanäle

Mit dem Relaunch setzt der Gemeinderat gleichzeitig auf neue Kommunikationskanäle: Facebook, Twitter, Instagram sowie LinkdIn. Der Austausch mit der Bevölkerung ist für eine moderne und bürgernahe Verwaltung von grosser Bedeutung. Mit den sozialen Medien eröffnen sich in der Kommunikation neue Möglichkeiten. «Wir wollen mit Social Media näher an der Bevölkerung sein, einen Blick hinter die Kulissen der Verwaltung gewähren und rasch auf aktuelle Situationen reagieren können», lässt sich Gemeindepräsident Pius Meier in der Mitteilung zitieren.