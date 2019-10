Neuer Anlauf für ein Zuger Gleichstellungsbüro

(ls) 15 Kantone und 5 Städte haben eine Fachstelle für Gleichberechtigung. Die Angaben sind der Schweizerischen Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten auf www.equality.ch zu entnehmen. Viele Fachstellen gibt es seit Ende der 1980er-Jahre – genauso lange werden sie schon angegriffen. Der Vorwurf, welcher sich wacker hält: Sie würden nichts nützen und nur Geld kosten. Die Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich wurde zwischen 2002 und 2018 in acht Vorstössen von bürgerlicher Seite angegriffen. Die Abschaffungsbestrebungen waren aber nicht erfolgreich. Ganz anders gestaltet sich das Bild im Kanton Aargau. Die Aargauer Fachstelle für Gleichstellung wurde auf politisches Bestreben 2017 abgeschafft.



In der Zentralschweiz hat derzeit einzig der Kanton Luzern ein Gleichstellungsbüro, die Kantone Schwyz und Uri führen aber eine Gleichstellungskommission, wie sie auch Zug bis 2010 hatte. Die Fachstelle für die Gleichstellung in Luzern gibt es seit den 1990er-Jahren. Ihr Fachwissen könne in Gesetzgebungsprozessen oder für die Beantwortung parlamentarischer Anfragen genutzt werden, sagt Fachperson Lena Niederberger. Das habe sich bewährt, so sei etwa das Projekt Familienfreundliche Unternehmen im Kanton Luzern auf grosses Interesse gestossen. «Die Aktualität des Themas Gleichstellung im öffentlichen Diskurs, etwa im Vaterschaftsurlaub, unterstreicht die Notwendigkeit einer Fachstelle», betont Niederberger. Deutlichere Worte findet Helena Trachsel, Leiterin der Fachstelle Gleichstellung Kanton Zürich. «Das Gleichstellungsgesetz gibt es seit 23 Jahren und die Umsetzung bereitet noch immer vielen Kantonen grosse Mühe. Jeder Kanton sollte eine Fachstelle oder eine Kommission zur Gleichstellung haben.» Diese erfülle einen wichtigen Auftrag, etwa in der Rechtsberatung für Frauen und Männer oder wenn es um Diskriminierung am Arbeitsplatz gehe. Darüber hinaus setze sich die Fachstelle für die Lohngleichheit ein und lanciere Lohnanalysen. Generell treibe eine Fachstelle die Umsetzung des Gleichstellungsgesetzes voran.