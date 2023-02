Neuer Auftrag «Das macht mich unfassbar glücklich»: Die Zugerin Fabienne Gyr wird Speakerin am Unspunnen-Schwinget Moderatorin Fabienne Gyr ist sportlich unterwegs: Sie wird nicht nur ab März das «Sportpanorama» bei SRF moderieren, sondern auch ihre Stimme dem diesjährigen Unspunnen-Schwinget in Interlaken leihen.

Die Freude bei Fabienne Gyr ist gross: Die 34-jährige Moderatorin aus Oberägeri wird am kommenden Unspunnen-Schwinget am 27. August in Interlaken als Speakerin tätig sein, wie aus einem Instagram-Post des Schwingfestes hervorgeht. Unterstützt wird sie dabei von Co-Speakerin Eliane Gnägi. Es mache sie unfassbar glücklich, dass sie dabei sein könne, so Gyr. «Der Unspunnen-Schwinget ist für mich das geschichtsträchtigste Schwingfest überhaupt.» Die Atmosphäre, wenn die stärksten Schwinger des Landes zusammengreifen, sei kaum zu beschreiben.

Kürzlich ist bekannt geworden, dass Fabienne Gyr die SRF-Sendung «Sportpanorama» moderieren wird. Dort ergänzt sie das Moderationsteam rund um Paddy Kälin, Rainer Maria Salzgeber und Sascha Ruefer. (tos)