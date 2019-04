Neuer Geschäftsführer fürs Ägeribad ist bestimmt Tobias Herger heisst der neue Geschäftsführer des Ägeribads. Er tritt seine Stelle am 1. August an.

Tobias Herger.

(vv/pd) Mit dem 40-jährigen Tobias Herger konnte der Verwaltungsrat eine führungserfahrene Persönlichkeit fürs Ägeribad verpflichten, wie es in einer Medienmitteilung heisst. In dieser Funktion ist er künftig für die gesamte operative Leitung des Ägeribads verantwortlich. Das beinhaltet die Bereiche Bade- und Wellnessbetrieb sowie die Gastronomie. Auch die Führung der Geschäftsstelle von Ägerital-Sattel Tourismus gehört in sein Aufgabengebiet.

Der gelernte Elektroniker und technische Kaufmann arbeitet aktuell bei der SRG SSR in Zürich als Abteilungsleiter in der technischen Kommunikation. Tobias Herger freue sich auf seine neue Herausforderung: «Die Stelle knüpft optimal an meine bisherigen Erfahrungen an und passt sehr gut zu mir: Hohen Wert lege ich auf Dienstleistungsorientierung sowie Qualität. Ich freue mich, mit einem motivierten Team zum Erfolg des Ägeribads beizutragen.»

Der Verwaltungsrat setze mit der Besetzung von Tobias Herger auf einen führungserfahrenen und visionären Machertypen mit dem Ziel, den erfolgreich angelaufenen Betrieb weiter zu etablieren und zu konsolidieren sowie neue Visionen umzusetzen. «Der Betrieb ist sehr gut angelaufen und das Ägeribad hat sich einen guten Ruf erarbeitet. Mit Tobias Herger haben wir uns für einen Geschäftsführer entschieden, der diese Erfolgsgeschichte dank seiner bisherigen Berufserfahrungen und seiner kundenorientierten Art weiterführen kann», wird Verwaltungratpräsident Pius Meier in der Mitteilung zitiert. Die Geschäftsführung umfasst ein Pensum von 70 Stellenprozenten, inklusive Mandat der Ägerital-Sattel Tourismus