Kommentar Neuer Kantonsschul-Standort: Die Zeit drängt Mitarbeiterin Laura Sibold über dem Zuger Gymiboom und die Notwendigkeit einer neuen Kanti. Laura Sibold

Kantonsschulen sind «in», längst hat das Gymnasium sein Streber-Image abgelegt. Wie in Luzern explodieren auch im Kanton Zug die Schülerzahlen, besonders die Kantonsschulen geraten unter Druck. In Zug steigt die Zuweisungsquote ans Langzeitgymnasium seit mehr als zehn Jahren, dieses Jahr erreicht sie mit 21,9 Prozent laut Kanton sogar einen Höchstwert.

Die Kantonsschule am Lüssiweg platzt aus allen Nähten. Aufgrund des gymnasialen Booms der letzten Jahre ist die Kanti Zug immer stärker verdichtet worden. Unter anderem wurde 2016 ein Provisorium für weitere Klassenräume errichtet, im Dezember 2018 die neue Dreifachsporthalle eröffnet. Durch den Umbau und die Erweiterung der Kantonsschule Menzingen wurde der Standort Zug ebenfalls etwas entlastet – aber nur kurzfristig.

Klar ist: Es braucht mehr Platz für künftig noch mehr Gymischüler. Dieser Platz hätte mit der geplanten Kanti Ennetsee am Chamer Standort Allmendhof/Röhrliberg geschaffen werden sollen. Bis 2026 hätte das Mega-Projekt fertiggestellt sein können, es hätte Platz für rund 600 Schüler in 30 Klassen geboten. Hätte, würde, könnte. Denn mit dem doppelten Nein der Chamer Stimmbevölkerung im Februar dieses Jahres musste der Regierungsrat zurück auf Feld eins.

Nun liegt ein Plan B vor, basierend auf Plan A. Laut Regierungsrat steht immer noch ein neuer Kanti-Standort in Ennetsee im Fokus, allerdings nicht mehr alternativlos. Man könne sich nun auch einen Ausbau der Kantonsschule Zug oder gar einen neuen Zuger Standort vorstellen. Die Frage ist nur: Wo denn? Wer die Kanti am Lüssiweg kennt, weiss, wie dicht bebaut das Areal bereits ist. Auch ein neuer Standort in der Stadt ist schwer vorstellbar.

Die Gemeinden sollen nun gemäss Regierung innerhalb eines Jahres Vorschläge für einen neuen Kanti-Standort einreichen. Mit der Bestvariante will sie dem Kantonsrat dann in zwei bis drei Jahren eine Anpassung des Richtplans unterbreiten. Verständlich, dass man sich für ein Projekt dieses Ausmasses Zeit lässt. Blöd nur, wenn man sie nicht hat. Per 2030 braucht es laut Kanton bei einer gleichbleibenden Eintrittsquote ins Langzeitgymnasium nämlich zwingend mehr Schulraum. Wieso nicht gleich mit Cham, Hünenberg und Risch direkt das Gespräch suchen, statt politisches Geplänkel über alternative Standorte zu führen?