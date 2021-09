Leserbrief Neues Alterszentrum Dreilinden mit stabilem Fundament Zum Alterszentrum-Projekt in Rotkreuz, Abstimmung vom 26. September

Das Projekt Neues Zentrum Dreilinden ist zurzeit in aller Munde in der Gemeinde Risch-Rotkreuz. Die Realisierung eines auf den neusten pflegerischen und betrieblichen Erkenntnissen abgestimmten Pflegeheims und eines Neubaus mit 60 Alterswohnungen inklusive Servicedienstleistungen erfordert nicht nur eine gute Planung, sondern auch eine durchdachte Finanzierung. In den ausführlichen Unterlagen der Projektauftraggeberin, der Gemeinde Risch Immobilien AG (Griag), sind die Vorteile der vorliegenden Bauplanung gut beschrieben und zeigen auch die Innovation dieses Neubaus. Das Projekt setzt einen städtebaulichen Akzent und trägt damit zur Aufwertung des Dorfkerns bei. Die Verwirklichung aller Bauten in einem Schritt ermöglicht eine effiziente Planung und verringert die Dauer der Immissionen.

Die Finanzplanung für das Projekt Neues Zentrum Dreilinden ist klug. Einerseits darf aufgrund von nur einer Bauetappe mit Synergien von über 4 Millionen Franken gerechnet werden, andererseits werden so auch die Betriebskosten um ca. 200000 Franken pro Jahr optimiert. Natürlich spielt auch die im Moment ausgesprochen gute Zinssituation auf dem Markt der Finanzierung dieses Grossprojektes in die Hand. Aus meiner Sicht ist das neue Alterszentrum Dreilinden sehr solide geplant, die Finanzierung ist langfristig ausgerichtet und sichert damit den Bestand der Stiftung. Ich empfehle den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, das Projekt Dreilinden anzunehmen und damit ein zukunftsorientiertes «Wohnen im Alter» in unserer Gemeinde zu ermöglichen.

Sandra Gassmann, Buonas