leserbrief Neues Pflegezentrum: Zukunftsplanung ist wichtig «Neues Pflegezentrum ohne Tagesplätze», Ausgabe vom 29. Juli

Bei der aktuellen Debatte um die Tagesplätze im geplanten Pflegezentrum in Rotkreuz muss in die Zukunft geschaut werden. Die Prognosen zeigen, dass sich die Zahl der Menschen mit kognitiven oder körperlichen Einschränkungen aufgrund der geburtenstarken Jahrgänge verdoppeln wird. Durch familiäre und gesellschaftliche Veränderungen nimmt auch die Einsamkeit im Alter zu, welche chronische Beschwerden verschlechtern, Demenz beschleunigen und die Mobilität einschränken kann. Ältere Menschen ziehen sich daraufhin oftmals zurück.

Gemeindeeigene Tagesplätze entsprechen dem Betreuungsansatz «ambulant und stationär» des Dachverbandes der Alters- und Pflegeheime Curaviva und sind ein wichtiges zukunftsgerichtetes Angebot in einem Pflegezentrum. Sie bieten den Menschen Tagesstruktur, damit sie möglichst lange in ihrem gewohnten Umfeld wohnen und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Für die Angehörigen und Betreuenden ist dieses Angebot eine wertvolle Entlastung und Unterstützung.

Die ausweichenden Stellungnahmen des Gemeinderates Risch erwecken den Eindruck, dass er allenfalls Tagesgäste in den stationären Pflegebetrieb integrieren möchte. Aufgrund der prognostizierten Nachfrage ist dies aber betrieblich wie konzeptionell nur in ungenügendem Mass möglich. Ein Pflegezentrum dieser Grössenordnung muss zukünftigen Anforderungen genügen. Deshalb hat die Bevölkerung von Risch-Rotkreuz ein Anrecht auf eine klare Aussage des Gemeinderates zur Anzahl und Ausgestaltung von möglichen Tagesplätzen.

Christine Hausherr, Rotkreuz