Neuheim 70 Eingaben bei der Ortsplanung: Auch Temporeduktionen sind ein Thema Der Gemeindepräsident erachtet die Beteiligung der Bevölkerung als bemerkenswert. Jetzt liegt der Ball bei der eigens eingesetzten Kommission.

Ein Blick auf Neuheim im Winter. Bild: Stefan Kaiser (Neuheim, 8. Januar 2021)

Auch in Neuheim ist die Ortsplanungsrevision im Gang. Die beiden Informationsveranstaltungen zur räumlichen Strategie ist von je 40 Personen besucht worden. Das sind mehr als bei der letzten Gemeindeversammlung in der Lindenhalle waren. Während über zwei Monaten bestand für die Bevölkerung die Möglichkeit, Eingaben zu machen.

Gemeindepräsident Daniel Schillig Bild: Jakob Ineichen

Bis zum Ablauf der Frist am vergangenen Montag sind rund 70 bei der Bauabteilung eingegangen. Deren Inhalte kann der Gemeindepräsident Daniel Schillig (Die Mitte) derzeit nicht im Detail nennen. Die Erfassung und Auswertung durch die Ortsplanungskommission ständen noch bevor. An den erwähnten Abenden hätte sich jedoch gezeigt, dass neben quartierbezogenen Anliegen auch allgemeine Verkehrsfragen von besonderem Interesse sind.

Verkehrssicherheit interessiert natürlich

Diese Themen werden auch in den online verfügbaren Unterlagen zur räumlichen Strategie behandelt. Prüfenswert seien beispielsweise die Erhöhung der Sicherheit in der Laubaukurve bei Sihlbrugg sowie Temporeduktionen im Dorf. Aber auch Massnahmen für Velofahrer und Fussgänger sind Teil der Überlegungen, in die sich der Gemeinderat dereinst vertiefen könnte.

Der Gemeindepräsident Schillig wertet die Beteiligung der Einwohner an den erwähnten Abenden und in der Vernehmlassung als gross und freut sich über den «sehr guten und offenen Austausch» zwischen Gemeinde und Bürgern. Schillig hatte während der Vernehmlassung angeboten, Verständnisfragen im persönlichen Gespräch zu klären. Eine Bürgerin habe diese Offerte genutzt.