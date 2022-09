Neuheim Alt Kantonsrat Thomas Lötscher (FDP) bespricht sein Buch «Demokratie mit Zukunft» Anschliessend gibt es eine Podiumsdiskussion mit bekannten Zuger FDP-Politikern.

Thomas Lötscher. Bild: PD

Am Mittwoch, 7. September, bespricht alt Kantonsrat Thomas Lötscher (FDP) in der Lindenhalle in Neuheim sein Buch «Demokratie mit Zukunft – Die Erschaffung der modernen Schweiz». Die Veranstaltung beginnt laut Medienmitteilung um 20 Uhr.

Anschliessend gibt es eine von der FDP Neuheim organisierte Podiumsdiskussion zum Thema «Demokratie mit Zukunft». Neben dem Autor gehören auch die Regierungsräte Andreas Hostettler und Florian Weber zu den Referenten, genauso wie Gemeinderat Roger Bosshart und Kantonsratskandidat Flurin Grond. Die Politiker stellen sich dabei unter anderem den Fragen, ob der Liberalismus ein Auslaufmodell ist oder wie stark oder schwach ein Staat sein soll. (cro)