Neuheim Attacke auf 9-jährigen Bub: Miniature Bull Terrier wurde eingeschläfert In Neuheim hatte ein Hund am vergangenen Wochenende ein Kind verletzt. Nun wurde das Tier in Absprache mit dem Hundebesitzer eingeschläfert.

Der verletzte Junge musste nach dem Vorfall mit der Rega ins Spital geflogen werden. Bild: Zuger Polizei

Am vergangenen Wochenende kam es in Neuheim zu einer Hundeattacke. So biss ein «Miniature Bull Terrier» mehrmals einen 9-jährigen Buben. Dieser musste aufgrund seiner Gesichtsverletzungen mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.

Nun wurde der Hund eingeschläfert, wie der Zuger Veterinärdienst in einer Mitteilung schreibt. So habe eine Risikoanalyse zum Verhalten des Hundes ergeben, dass ein hochgradig erhöhtes Risiko besteht, dass sich ein solcher Vorfall wiederholen könnte. Als Folge dieser Abklärungen und in Absprache mit dem Hundebesitzer habe man das Tier eingeschläfert. Bereits nach dem Vorfall wurde der Hund in ein Tierheim gebracht. Daraufhin leitete der Veterinärdienst entsprechende Abklärungen ein.

Wie der Veterinärdienst weiter schreibt, gebe es in der Statistik über Beissvorfälle des Kantons Zug keine Häufung bei bestimmten Hunderassen. Alle Hunderassen könnten je nach Situation in Beissvorfälle verwickelt werden. Man könne aber solche Situationen bestmöglich vorbeugen. Dies etwa mit dem Besuch von Hundeausbildungskursen und mit vorausschauendem und verantwortlichem Handeln der Hundehalterinnen und -halter. Dazu gehöre unter anderem das Anleinen in unübersichtlichen Situationen. (lga)