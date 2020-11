Neuheim: Autofahrer übersieht Motorradlenkerin Bei der Kreuzung Edlibach-/Hinterburgstrasse kam es zu einer seitlich-/frontalen Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad. Die Motorradlenkerin verletzte sich erheblich.

Das Unfallfahrzeug in Neuheim. Bild: Zuger Polizei

Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen,16. November, kurz vor 7 Uhr, in Neuheim bei der Kreuzung Edlibach-/Hinterburgstrasse. Eine 18-jährige Frau fuhr gemäss Medienmitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden mit dem Motorrad auf der Edlibachstrasse in Richtung Edlibach. Gleichzeitig war ein 61- jähriger Autolenker in entgegengesetzte Richtung unterwegs und wollte von der Edlibachstrasse nach links in die Hinterburgstrasse abbiegen. Dabei übersah er die Motorradlenkerin und es kam zur seitlich-/frontalen Kollision.

Beim Unfall verletzte sich die 18-jährige Motorradfahrerin erheblich. Sie wurde durch den Rettungsdienst Zug betreut und ins Spital eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken.

Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, eines privaten Abschleppunternehmens sowie der Zuger Polizei.