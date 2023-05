Neuheim Bullterrier beisst 9-jährigen Bub mehrmals ins Gesicht und in die Genitalien – Rega muss das Kind ins Spital fliegen Im Zugerischen Neuheim wurde ein 9-jähriger Bube mehrmals von einem «Miniature Bull Terrier» gebissen. Wegen den Gesichtsverletzungen musste das Kind mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.

Zwei Buben im Alter von 9 und 10 Jahren befanden sich am Samstagnachmittag draussen und spielten miteinander, als plötzlich ein unbekannter Hund auf sie zu rannte. Der Hund, ein einjähriger «Miniature Bull Terrier», bis den 9-jährigen Buben unvermittelt zuerst in die Genitalien und anschliessend mehrmals ins Gesicht. Dies schreibt die Zuger Polizei in einer Mitteilung.

Eine 60-jährige Frau, in dessen Obhut der Hund sich befand, konnte dazwischengehen und den Vierbeiner vom Buben loslösen. Der Bube erlitt mehrere Bisswunden und musste mit der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen werden.

Wegen den Bisswunden musste der Bube mit der Rega ins Spital geflogen werden. Bild: Zuger Polizei

Der Vorfall wird durch die Zuger Polizei untersucht sowie dem Veterinärdienst des Kantons Zug gemeldet. Der Hund befindet sich aktuell in einem Tierheim. (sfr)