Neuheim Pascal Niederberger löst Dominik Lehner als Rektor ab Der 39-jährige Chamer tritt die neue Stelle per 1. August an.

Pascal Niederberger. Bild: PD

Pascal Niederberger wird neuer Rektor der Schule der Gemeinde Neuheim. Der 39-Jährige arbeitet laut einer Mitteilung momentan als Schulleiter an einer Sekundarschule im Kanton Zürich. Zusammen mit seiner Partnerin und seinen zwei Kindern ist er in Cham wohnhaft.

Niederberger tritt in Neuheim per 1. August die Nachfolge von Dominik Lehner an. Dieser hat offiziellen Angaben zufolge wegen einer «beruflichen Neuorientierung» gekündigt und wird fortan in Zug als Schulleiter tätig sein. (bier)