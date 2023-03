Neuheim Sarbach mit mehreren Hundert Litern Milch verschmutzt – Polizei sucht Zeugen Am Mittwochmorgen war der Sarbach bis zur Einmündung in die Sihl weiss verfärbt. Wer die Verschmutzung verursachte und wie die Milch in den Bach gelangte, ist noch nicht bekannt.

Der Sarbach war am Mittwochmorgen weiss verfärbt. Bild: Zuger Polizei

In der Nacht auf Mittwoch war der Sarbach in Neuheim mit mehreren Hundert Litern Milch verschmutzt worden. Die Zuger Polizei wurde am Morgen danach auf die weisse Flüssigkeit aufmerksam gemacht, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Ein Fischsterben oder andere Auffälligkeiten im Gewässer seien nicht erkennbar gewesen.

Unklar ist, wie die Milch in den Sarbach gelangte. Auch die Ermittlungen nach dem Verursacher sind noch im Gange. Die Polizei bittet Personen, die in der Nacht auf Mittwoch in der Gemeinde Neuheim ungewöhnliche Fahrzeugbewegungen festgestellt haben oder Angaben zum Hergang machen können, sich unter 041 728 41 41 zu melden. (tos)