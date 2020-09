Leserbrief Nicht jeder hat das Glück, in der Stadt Zug zu wohnen Zu den Pflegenden während der Coronakrise

Im Mai habe ich über den Antrag der Kantonsräte der Alternative – die Grünen für einen Pflegebonus im Gesundheitswesen gelesen. Demnach sollten Pflegende im Kanton Zug einen einmaligen Bonus von 2300 Franken erhalten.

Dieser Gedanke, ein Zeichen der Wertschätzung, fand ich sehr schön. Die Pflege in der Coronazeit ist nicht einfach.

Während des Lockdowns fehlten die freiwilligen Mitarbeitenden und die Angehörigen, die uns eine grosse Stütze sind. An den heissen Tagen, die oft körperlich anstrengende Arbeit mit Maske zu verrichten, macht es uns nicht einfacher.

Der Bonus für das Gesundheitswesen wurde abgelehnt. Was mich aber sehr erstaunte, dass jeder Bürger mit Wohnsitz in der Stadt Zug einen 100-Franken-Gutschein erhalten hat. Dieser Betrag soll die Geschäfte in Zug unterstützen.

Schade, dass wir Pflegenden nicht alle in den Genuss dieses Gutscheins kommen. Nicht jeder hat das Glück, eine zahlbare Wohnung in der Stadt Zug zu finden.

Esther Gerber, Baar