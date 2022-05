Handball Niederlage zum Schluss für die Handballerinnen vom LK Zug 26:31 verloren die Zugerinnen gegen ihre Gegnerinnen vom LC Brühl.

Die SPL1-Handballerinnen des LK Zug haben gestern beim LC Brühl die Finalrunde mit einer 26:31-Niederlage beendet. Einfluss auf die Rangliste hatte diese Niederlage keine mehr, die Zugerinnen bleiben Erste, dies dank einer sensationellen Punkteausbeute (12 Spiele; 20 Punkte).

Wie sich die Zugerinnen als Drittplatzierte aus der Qualifikation nun Rang eins in der Finalrunde sicherten, war beeindruckend. Der LKZ geniesst im Playoff-Final (Best of five) gegen die Spono Eagles nun Heimrecht. Der Final beginnt am 14./15. Mai. Am nächsten Samstag (15:30) duellieren sich die Teams im Cupfinal in Gümligen.

Was sagt LKZ-Präsident Michael Tremp zu den bisherigen Leistungen des Fanionteams? «In der Finalrunde hatten wir einen super Lauf. Solidarische Teamleistung, sehr variabel im Angriff dank Breite im Kader, kompakt in der Abwehr und gute Abstimmung mit den Torhüterinnen. Jetzt sind das Team und der Staff bereit und fokussiert für die wichtigsten Spiele der Saison!» (mwy)