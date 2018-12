Leserbrief Zentrumsentwicklung in Rotkreuz: Niemand spricht vom Verkehr «Bahnhof wird zur Mobilitätsdrehscheibe», Ausgabe vom 12. Dezember

Vor kurzem wurde der Bevölkerung die Zentrumsentwicklung Rotkreuz präsentiert. Die Gemeinde Risch, die SBB und die Gemeinde Risch Immobilen AG (Griag) haben verschiedene Planungen erarbeitet. Der Dorfmattplatz soll in der heutigen Form ein Ort der Begegnung im Alltag wie auch für Vereinsanlässe bleiben. «Der Dorfmattplatz bietet auch in Zukunft Platz für den Wochenmarkt und andere grosse Anlässe und bleibt ein Ort der Begegnung.» Dies die Ausführungen von Gemeindepräsident Peter Hausherr. Auch die SBB erklärt, dass Bahnhöfe in Zukunft nicht nur Umsteigeorte sind, sondern auch einen hohen Aufenthaltswert aufweisen.

Vis-à-Vis des Dorfmattplatzes an der Buonaserstrasse soll neuer Wohnraum für Leben im Alter und ein Ersatzbau für das bestehende Alterszentrum Dreilinden entstehen. Das Projekt Leben im Alter wurde so angelegt, dass es vom Dorfmattplatz Richtung Süden (Schulanlage und Kirche) offen wirkt und verbindet. Eine direkte Fusswegverbindung vom Bahnhof und Dorfmattplatz zum Schulhaus bleibt bestehen. Leider spricht an diesem Abend niemand vom motorisierten Verkehr an der Buonaserstrasse. Ich frage mich ernsthaft, wie sich der zunehmende Verkehr auf den Dorfplatz, das Altersheim und den Bahnhof auswirken wird. Zudem überqueren viele Schüler diesen Strassenabschnitt. Sollte der Autobahn-Halbanschluss «Rotkreuz Süd» zwischen Rotkreuz und Buonas einst umgesetzt werden, können wir die viel gepriesenen Orte der Begegnung vergessen.

Silvia Knüsel, Mitglied IG Halbanschluss Nein, Rotkreuz