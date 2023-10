Leserbrief Niemand stellt sich vor die katholische Kirche Gedanken zur aktuellen Debatte über Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche

Die Studie der Universität Zürich über sexuellen Missbrauch im Umfeld der katholischen Kirche belegt 1002 Fälle. Allein diese Zahl ist für Medien wie «Blick» ausreichend, eine regelrechte Hetze gegen die katholische Kirche zu führen, mit Links zu Internetdiensten, um zum Kirchenaustritt anzuregen.

Hintergrund sind die Missbrauchsfälle, wobei da alles undifferenziert in einem Topf geworfen wird. Diese Sünden, um in der Sprache der katholischen Kirche zu bleiben, werden einzeln gar nicht erforscht. Es wird auch ausgeblendet in dieser Pauschalanprangerung einer Jahrtausende alter Institution, dass die katholische Kirche noch bis vor kurzem selbst scharfe, strafrechtliche Ermittlungsinstanzen innerhalb ihrer Verfügungsbezirke hatte.

Die katholische Kirche war gut ausgestattet mit den entsprechenden drakonischen Strafinstrumenten, um Verfehlungen zu ahnden. Und die Behauptung, dass sozusagen die katholische Kirche eine Art kriminelle Organisation ist, ein pädosexueller Verbund von Wüstlingen institutionell verdeckt, ist meines Erachtens überzogen. Denn es war die Schweizerische Bischofskonferenz selbst, die die Uni mit der bedeutungsvollen Aufgabe beauftragte, eine Vorstudie für die vergangenen 70 Jahre zu unternehmen, um sexuellen Missbrauch im Umfeld der katholischen Kirche in der Schweiz aufzuarbeiten. Knapp 22 Prozent der ausgewerteten Fälle konnten sie auf den Zeitraum zwischen 1950 und 1959 festmachen. 25 Prozent zwischen 1960 und 1969. In den darauffolgenden drei Jahrzehnten konnten jeweils noch ein Zehntel der Fälle zugeordnet werden. Zwischen 2000 und 2022 schliesslich noch 12 Prozent der Fälle, somit 5,5 Fälle pro Jahr.

Wieso das? 2001 beschloss die Schweizer Bischofskonferenz, dass jedes Bistum ein Fachgremium «Sexuelle Übergriffe in der Pastoral» einsetzen muss. Die Auswirkungen dieser ab 2002 gebildeten Fachgremien sei sichtbar, schreibt die Uni. Missbrauch im Umfeld der Beichte, Missetaten, Verfehlungen, Rechtsverletzungen im Umfeld von Beichten sind scharf geahndet worden. Fehlbare Priester wurden früher auf päpstliche Galeeren geschickt, es gab auch Priestergefängnisse. Das wurde natürlich im Zuge der zeitgeistigen Aufweichung der katholischen Kirche alles preisgegeben. Und die Kirche wurde auch sozusagen zum Abbild des Zeitgeists des sich im Gefolge der 68er-Jahre sehr zugetan zeigte. Auch gegenüber der Sexualität mit Kindern. Wenn ich etwa denke, was da einige Grüne in Deutschland von sich gegeben haben, da läuft es einem kalt den Rücken hinunter. Und die Vehemenz mit der da auf die katholische Kirche losgegangen wird, diese Energie ist extrem stark, wenn ich das vergleiche mit anderen Organisationen die mit Jugendlichen zu tun haben. Denken wir an Ballettverbände, Sportverbände, da scheint man weniger vehement dahinter zu sein.

Das sind Fragen, das sind Beobachtungen von aussen. Was ich vermisse, ist, dass sich jemand vor die katholische Kirche stellt. Das macht niemand, das ist eine fast wehrlos anmutende Organisation und jeder der da auch als Pflichtverteidiger sich sozusagen bemerkbar macht, läuft Gefahr, aufs Heftigste angegriffen zu werden.

Wo ist die Christlichdemokratische Volkspartei CVP (seit Ende 2020 mit der BDP fusioniert zur Partei «Die Mitte»)? Verstehen Sie mich recht, Missbräuche müssen geahndet werden! Und in der Geschichte der katholischen Kirche gibt es genügend Beispiele, um zu zeigen das diese Institution auch immer wieder bereit war, Missbräuche in den eigenen Reihen aufzudecken und zu bekämpfen.

Philippe Zihlmann, Zug