Leserbrief Niemand will etwas bauen, das die Umwelt schädigt Leserbrief «Mehr Dialog bei der Standortsuche für 5G-Antennen», Ausgabe vom 8.Februar

Unfaire oder gar Knebelverträge, wie diese im Leserbrief erwähnt sind, sind ein Ärgernis, das zu beseitigen ist. Das bedeutet aber nicht, dass deswegen die Technologie problematisch ist. Hier gilt es, mit den Betreibern das Gespräch zu suchen und die Verträge entsprechend auszuhandeln.

Es ist äusserst wichtig, dass sich unsere Region zur Technologie bekennt. 5G ist eine Technologie, die uns Menschen eine qualitative Weiterentwicklung ermöglicht. Sie ermöglicht uns, sehr hohe Datenmengen in einer enorm schnellen Geschwindigkeit zu transportieren. Und nein, hier geht es nicht nur um den schnellen Download von Filmen, sondern um die Möglichkeit, vernetzter und ortsunabhängiger arbeiten und produzieren zu können. Es geht darum, uns zum Innovationsstandort Schweiz zu bekennen.

Welcher Anbieter die Technologie liefert und wer was wofür bezahlt, operationale Hürden oder gar Vertragspraktiken ist ein Umsetzungsproblem, das es selbstverständlich zu lösen gilt. Wir würden auch nicht die Förderung von nachhaltigem, energieschonendem Wohnungsbau ablehnen, nur weil es auch unfaire oder unangenehme Vermieter im Geschäft gibt.

Des Weiteren will auch niemand etwas bauen oder entwickeln, das die Umwelt schädigt. Dass 5G-Antennen in der Nähe von Liegenschaften die Preise senken, ist für mich unerklärlich. Eine bessere, ungefährliche Infrastruktur sollte den Wert eher steigern, nicht zuletzt, da man mit 5G den deutlich teureren Glasfaseranschluss nicht mehr braucht. Dass die Technologie unbedenklich ist, zeigen zahlreiche seriöse Studien, wie zum Beispiel der WHO, des amerikanischen Gesundheitsministeriums, der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung, wie auch der im November 2019 publizierte Fachbericht der vom Uvek eingesetzten Arbeitsgruppe «Mobilfunk und Strahlung». Sie alle bestätigen, dass der Einführung von 5G aus gesundheitlicher Sicht nichts entgegensteht. Insbesondere auch, wenn man bedenkt, dass die Strahlung eines Mobiltelefons deutlich höher ist als die einer 5G-Antenne in unmittelbarer Nähe.

Ich sehe Lust auf Zukunft, Lust auf Entfaltung, Lust auf Weiterentwicklung. Also bekennen wir uns zu 5G, eine Chance, welches unserer Weiterentwicklung guttut.

Cédric Schmid, Präsident FDP Stadt Zug, Zug