Leserbrief Noch einen Tag länger wegbleiben Leserbrief zu «Die Einschränkung des öffentlichen Verkehrs», Leserbrief in der Ausgabe vom 14. August

Guten Tag Herr Giger, wir haben Ihr Schreiben gelesen. Als erstes gratulieren wir Ihnen zum Erwerb des GA. Doch weiter können wir Ihnen nicht zustimmen. Denn Sie können mit Ihrem GA die ganzen Tage in der Schweiz herumfahren so viel Sie wollen. Dabei wird es doch sehr wohl genutzt. Und da Sie ja über diese Tage weg sind, schlagen wir Ihnen vor, doch noch einen Tag länger wegzubleiben. So können Sie bestimmt am Montag in aller Ruhe Ihr Gepäck selber nach Hause bringen. Wir hoffen aber, dass Sie trotzdem ein schönes Wochenende geniessen können.

Dorli und Hubert Müller, Steinhausen