Notfalltreffpunkte in der Stadt Zug Wohin soll sich die Bevölkerung wenden im Falle von Grossereignissen, wenn die Kommunikation ausfällt? Die Stadt Zug hat dazu eine neue Broschüre herausgegeben.

(haz) Im Fall von Grossereignissen, Katastrophen, Notlagen oder schweren Mangellagen wird die Bevölkerung mittels Sirenenalarm und «Alertsuisse» alarmiert. Informationen und Anweisungen erfolgen anschliessend primär mittels Radiodurchsagen und über die Anwendung «Alertsuisse». Besondere Erschwernisse, wie zum Beispiel Stromausfall, können die Alarmierung und insbesondere die Kommunikation zur Bevölkerung erschweren.

Für den Fall, dass die Kommunikationskanäle der Bevölkerung ausfallen, wurden in der Stadt Zug laut Medienmitteilung der Stadtkanzlei acht Notfalltreffpunkte bezeichnet. Sie dienen als Unterstützung und leisten der betroffenen Bevölkerung Hilfestellung. Ausserdem kommen die Notfalltreffpunkte im Fall einer Evakuierung als Sammelpunkte zum Einsatz. Die Notfalltreffpunkte werden primär von der Freiwilligen Feuerwehr (FFZ) betrieben und sind im Ereignisfall während 24 Stunden in Betrieb.

Neue Broschüre gibt Auskunft in Deutsch und Englisch

Broschüre Notfalltreffpunkte Zug.pdf

Brochure Emergency Meeting Points Zug.pdf

Die neue Informationsbroschüre «Ihre Anlaufstelle im Ereignisfall» zeigt die genauen Standorte der Notfalltreffpunkte in der Stadt Zug auf und enthält viele wichtige Verhaltensanweisungen. Die Broschüre wird in diesen Tagen an alle Haushalte der Stadt Zug versandt, teilt die Stadtkanzlei weiter mit. Um bestmöglich auf einen Ereignisfall vorbereitet zu sein, ist es empfehlenswert, den Notfalltreffpunkt im Quartier bei einem Spaziergang zu erkunden. Die Notfalltreffpunkte sind mit einer Tafel markiert. Die Broschüre kann unter www.stadtzug.ch/infostellen heruntergeladen werden.