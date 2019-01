Oberägeri: 41-Jähriger fährt nach einem Wildunfall davon Ein Autofahrer hat sich nach einer Kollision mit einem Reh von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um das schwer verletzte Tier zu kümmern. Der Lenker konnte ermittelt werden und muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten.

Am Donnerstagmorgen, 17. Januar, ungefähr um 7 Uhr, ist es auf der Kantonsstrasse R, zwischen Biberbrugg und Ratenpass zu einem Wildunfall gekommen. Dies meldet die Zuger Polizei in einer Medienmitteilung. Ein Autolenker fuhr in ein Reh, welches die Strasse querte. Ohne sich um das schwer verletzte Tier zu kümmern und die Polizei zu informieren, entfernte er sich von der Unfallstelle.

Laut Medienmitteilung konnte der fehlbare Lenker wenig später ermittelt werden, da am Unfallort das Kontrollschild gefunden wurde. Beim Fahrer handelt es sich um einen 41-jährigen Italiener mit Wohnsitz in der Schweiz. Bei der Befragung gab er an, nicht gewusst zu haben, was er machen müsse, und er deshalb das noch lebende Reh auf der Fahrbahn liegen gelassen habe.

Der 41-Jährige muss sich nun wegen pflichtwidrigem Verhalten nach einem Verkehrsunfall sowie Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten. Das Reh wurde beim Zusammenprall so schwer verletzt, dass es wenig später starb. (mua/pd)