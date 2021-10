Oberägeri Ausgelaufenes Öl fliesst in Ägerisee – Feuerwehr verhindert grösseren Schaden Am Dienstagmorgen ging beim Tankvorgang eines Erdsondenbohrers etwas schief.

Ölbinder verhindert Schlimmeres. Bild: PD

Am Dienstag um 10 Uhr hat die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei ein Anruf erreicht, dass an der Haltenstrasse bei einem Tankvorgang eines Erdsondenbohrers Dieselöl ausgelaufen ist. «Beim Versuch der Arbeiter, das Dieselöl wegzuputzen, verteilte sich dieses noch stärker, sodass das Gemisch aus Dieselöl und Bauschmutzwasser über einen Meteorschacht in den Ägerisee floss», heisst es in der Polizeimeldung dazu weiter.

Die Feuerwehren Oberägeri und Zug kriegen die Situation unter Kontrolle. Bild: PD

Die Feuerwehr Oberägeri streute in der Folge Ölbinder, um die weitere Verbreitung der Verschmutzung zu verhindern. Die Stützpunktfeuerwehr Zug kontrollierte zeitgleich den Ägerisee auf Verschmutzungen und richtete im Zuge dessen eine Ölbarriere ein. Die genaue Ursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. (bier)