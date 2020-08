Oberägeri: Auto kommt von der Strasse ab und überschlägt sich mehrmals Der 69-jährige Lenker konnte das Fahrzeug nach dem Unfall selbstständig verlassen und zog sich nur leichte Verletzungen zu.

Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Bild: PD/Zuger Polizei

(vv) Ein Auto ist von der Strasse abgekommen, in die Tiefe gestürzt und hat sich mehrmals überschlagen. Der Lenker hatte grosses Glück und wurde nur leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, wie die Zuger Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Der Unfall passierte am Samstagnachmittag um 15 Uhr, auf der Schornenrainstrasse in der Gemeinde Oberägeri. Um ein anderes Fahrzeug vorbeizulassen, fuhr ein 69-jähriger Autolenker, der talwärts unterwegs war, einige Meter auf der schmalen Strasse rückwärts. Dabei kam er links von der Strasse ab.

In der Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrmals und kam erst nach rund 50 Meter im angrenzenden Wald zum Stillstand. Der Lenker konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde nur leicht verletzt. Der 69-jährige wurde nach der medizinischen Begutachtung zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. Im Einsatz standen Angehörige der Feuerwehr Oberägeri und der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) sowie Mitarbeitende des Rettungsdienstes Schwyz, eines privaten Abschleppunternehmens und der Zuger Polizei