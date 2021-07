Oberägeri Der bekannte Grossinvestor Günter Zobel ist gestorben Der ehemalige Chemiker ist für den Bau zahlreicher Immobilien im Kanton Zug verantwortlich.

Günter Zobel.



Bild: Roman Hodel (17. Juni 2011)

Der bekannte Investor Günter Zobel (Jahrgang 1928) lebt nicht mehr. Dies berichtet das Onlinemedium «Zentralplus» und zeigt das provisorische Grabkreuz auf dem Friedhof seines Wohnorts Oberägeri. Eine Todesanzeige sei nicht erschienen.

Zobel verantwortete Teile der umfangreichen Neubauten in Baar, so etwa das Gotthard-Center und das Baar-City-Hochhaus. In Unterägeri erweiterte er das Einkaufszentrum und kaufte das Seminarhotel und das Hotel Freihof. Gegenüber unserer Zeitung sagte er im Jahr 2008, er habe bis dahin gegen 250 Millionen Franken im Kanton Zug investiert.

Angefangen hatte der Chemiker mit einer Firma Mettmenstetten, die unter anderem mit Schädlingsbekämpfungsmitteln handelte und durch die Produktion von Pharmarohstoffen gross wurde. Im Jahr 1964 liess sich Günter Zobel im Kanton Zug nieder. (bier)