Oberägeri Die Musikschule lanciert einen Onlinepreis – die Teilnahme ist kostenlos Die Anmeldefrist läuft bis Anfang Juni, anschliessend bewerten Userinnen und User sowie eine Fachjury die eingereichten Beiträge.

(bier) In Oberägeri geht man bezüglich Musikschule pandemiebedingt neue Wege. Der Leiter der Musikschule, Thomas Stalder, wird in einer Mitteilung folgendermassen zitiert: «Sämtliche öffentlichen Auftritte, welche das Salz in der Suppe des Musikschulunterrichts sind, fallen seit langem coronabedingt aus. Wir haben deshalb aus der Not eine Tugend gemacht und den Online-Musikschulpreis ins Leben gerufen. Ob im ersten oder siebten Spieljahr, die Freude am Musizieren soll im Zentrum stehen.»

Die teilnehmenden Gruppen könnten sich auf www.schule-oberaegeri.ch mit einem Musikvideo bewerben und werden von den Usern und einer Fachjury bewertet. Die drei Beiträge, die von den Usern am meisten Stimmen erhalten, bekommen den Publikumspreis. Die drei Beiträge, die von einer externen Fachjury am meisten Stimmen erhalten, bekommen den Jurypreis. Alle Teilnehmer erhalten ein Zertifikat und ein kleines Präsent.

Für alle Stilrichtungen

Teilnehmen dürften Gruppen mit einer Grösse von zwei bis maximal fünf Personen. Das können bereits bestehende Gruppen sein oder auch neue, die sich für diesen Wettbewerb formieren. Jede Musikerin und Musiker darf nur in einem Beitrag mitmusizieren, darf maximal 20 Jahre alt sein und muss in der Gemeinde Oberägeri wohnen. Alle Stilrichtungen sind erlaubt. Die Teilnahme ist kostenlos.