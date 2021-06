Oberägeri Die Ratenstrasse wird saniert Am Montag, 14. Juni, beginnen die Bauarbeiten. Sie dauern voraussichtlich bis Mitte Juli.

Die Ratenstrasse weist zahlreiche Belagsrisse auf, weshalb der Belag ersetzt werden muss. Bild: PD

(rh) Die Deck- und Binderschicht der Ratenstrasse im Abschnitt Brämenegg bis Raten in Oberägeri sind in einem schlechten Zustand und müssen ersetzt werden. Dies aus Sicherheitsgründen und um Folgeschäden der unteren Schichten zu vermeiden, wie die kantonale Baudirektion mitteilt. Die Strecke, die saniert wird, weist eine Länge von rund 930 Metern auf. Die Arbeiten beginnen am Montag, 14. Juni, und dauern voraussichtlich bis Mitte Juli. Sie umfassen im Wesentlichen den Ersatz der Deck- und Binderschicht, der Schachtoberbauten sowie eine örtliche Sanierung der Strassenentwässerungsleitung.

Etappenweises Vorgehen

Die Arbeiten erfolgen etappenweise. Der Leichtverkehr wird mittels Lichtsignalanlage oder Verkehrsdienst im Einspurbetrieb an der Baustelle vorbeigeführt. Die Zu- und Wegfahrten zu den angrenzenden Liegenschaften sind, von kurzen Unterbrüchen abgesehen, gewährleistet. Der Schwerverkehr muss auf der zum Teil engen Passstrasse aus Sicherheitsgründen während der ganzen Bauzeit in beiden Richtungen via Oberägeri/Sattel/Rothenthurm und Biberbrugg umgeleitet werden.

Die Zugerland Verkehrsbetriebe AG verkehren mit Kleinbussen weiterhin auf der Ratenstrasse. Aus qualitäts- und verkehrstechnischen Überlegungen müsse der Sanierungsabschnitt für den Einbau des Deckbelags voraussichtlich Anfang Juli während zwei Tagen für den gesamten Verkehr gesperrt werden, schreibt die Baudirektion. Man informiere zur gegebenen Zeit bezüglich Terminen und Umleitungsrouten.

Aktuelle Informationen der Baustellen im Internet

Da die Bauarbeiten witterungsabhängig sind, können Terminverschiebungen nicht ausgeschlossen werden. Zu den genauen Bauterminen informiert das kantonale Tiefbauamt früh­zeitig. Entsprechende Hinweise finden Sie hier.